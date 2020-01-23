Sony Xperia 2, 4K OLED Ekran ile Gelecek

Sony'nin yeni akıllı telefon modeli Sony Xperia 2 dikkat çekici özellikleri ile beraber gelecek. 5G desteğini üzerinde taşıyacak olan Sony Xperia 2, aynı zamanda 4K OLED ekran ile beraber gelecek.

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon anlamında büyük adımlar atan Sony, ne kadar iyi cihazlar yapmış olsa da istediği tepkiyi alamadı. Daha doğrusu piyasa Sony modellerini pek kabul etmedi. Yüksek satış rakamlarına ulaşamayan Sony, daha yavaş ve sağlam adımlar atarak yoluna devam etti ve karşımıza Sony Xperia 2'yi çıkardı.

Cihaz tanıtılmadan özellikleri piyasada duyulmaya başlandı. Daha öncesinde de bu cihazın yüksek özelliklere sahip olacağını duymuştuk. Ama bu durum kesinleşti gibi. Keza haberimizde cihazın 5G özelliğine sahip olduğunu söylemiştik. Bu da cihazı muhtemelen yüksek özellikli kılıyor.

Yine bu haberimizde cihazın 6.6 inçlik 4K OLED ekran ile geleceğini söyledik. Evet bu biraz garip gelebilir. Çünkü Sony Xperia 2, Dünya'da 4K OLED ekran kullanan ilk telefon olacak. Tabii bu durumda cihazın yüksek özellikli olacağını açıklıyor. Ancak gelen bilgilerde cihazın zaten Snapdragon 865 kullanacağı açıklanmıştı. Yine bilinen özellikleri arasında IP68 korumalı olacağı ve hızlı şarj özelliğide var. Kamerası ise 8K görüntüler kayıt edebilecek. Tabii ki bunlar söylentilerden ibaret.

MyDirevers'in verdiği bilgilere göre Sony Xperia 2, 2020'de yani bu yıl tanıtılacak. Fiyatı ise 870 Dolar deniliyor ancak kesin değil. Bakalım cihazın fiyatı ne olacak?