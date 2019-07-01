Sony, Xperia 2’yi IFA 2019 İçin Hazırlıyor

Sony, Xperia 1’i geçtiğimiz Şubat ayındaki MWC 2019’da tanıtmıştı. Bu telefonun devamı niteliğindeki Xperia 2’yi ise Berlin’deki IFA 2019’da görebiliriz.

Şimdilerde, UAProf dosyalarında J8210 ve J8010 model numaralarına sahip iki yeni telefon ortaya çıktı. Bir başka sızıntı uzmanı da bunların, 5G modemli SPHINX ve HORUS kod adlarıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Mevcut Xperia 1’in J8110 model numarasına sahip olmasından dolayı, J8210'un Sony'nin sıradaki yıldızını temsil ettiğinden oldukça eminiz. Bizim varsayımımıza göre, yeni cihaz Xperia 2 olarak adlandırılacak ancak Xperia 1 Premium, Xperia 1 5G ya da tamamen başka bir şey de görebiliriz. Daha önceki bir sızıntıda, 9 Temmuz'da Japonya'nın Tokyo kentinde tanıtılacak olan ve yan tarafına yerleştirilmiş üç kameraya sahip olan cihazın, Xperia 1v ya da Xperia 1s olarak adlandırılabileceği iddia edilmişti.

Ancak söz konusu cihazın şu an için bilinen özellikleri bir hayli az; J8210 cihazının standart olarak (bazıları ise bunun eski olduğunu söylüyor) 16:9 oranında 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olduğunu görüyoruz. J8010’da ise, piyasadaki Xperia 1 ile tam olarak aynı olan 3840 x 1644 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor.

Yine de bu özelliklerin kesin olduğunu söyleyemeyiz ve J8210’da 2880 x 1440 piksel çözünürlüklü bir ekran görme ihtimalimiz de elbette var. Ayrıca, Xperia F olarak adlandırılan 5G modemli esnek bir cihaz hakkındaki bazı söylentileri de daha önce sizlere duyurmuştuk. Ortalıkta çok sayıda söylenti var ancak bunlardan hangilerinin gerçekten doğru olduğunu bize zaman gösterecek. Kim bilir, belki de Xperia Ace’in (Xperia XZ4) dünya çapında yayıldığını bile görebiliriz.