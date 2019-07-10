Sony Xperia 20'nin Özellikleri Sızdırıldı!

Sony, Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi 2019’da tanıttığı Xperia 10’un devam modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orta segmentte konumlanacak Xperia 20’nin özellikleri bugün itibarıyla belli oldu.

Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki ağırlığını kaybeden Sony, özellikle amiral gemisi segmentinde istediğini bir türlü bulamıyor. Odak noktasını orta segmente kaydıran Japon teknoloji devi, yeni cihazı Xperia 20’ye büyük bir önem veriyor.

Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Xperia 10 modelinin halefi olan cihaz, pek çok yükseltmeyle geliyor. Xperia 20’nin merakla beklenen özellikleri, Sumahoinfo adlı bir Japon blogunda ortaya çıktı.

Sızdırılan özelliklere göre, Xperia 20’nin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga seti olacak. Birden fazla bellek ve depolama kombinasyonuyla gelecek olan akıllı telefon, 4GB / 64GB ve 6GB / 128GB seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Xperia 20’nin Full HD + çözünürlükte ve en / boy oranı 21: 9 olan 6 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonda, henüz özellikleri belli olmayan bir selfie kamerası ile birlikte 12MP + 12MP çift arka kamera kurulumu da yer alacak.

Sony Xperia 20, eylül ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan IFA 2019’da lanse edilecek. Cihazın ekim veya kasım aylarında da satışa sunulması bekleniyor.