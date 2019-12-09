Sony Xperia 3 Ortalığı Kasıp Kavurabilir

Sony tarafından 2020 yılında tanıtılması beklenen amiral gemisi modeli Xperia 3 performans testi sırasında ortaya çıktı. Sony Xperia 3 Geekbench skoru ile karşınızda!

Sony Xperia 3 Ortaya Çıktı!

PM-1310 model numarası ile ortaya çıkan Xperia 3, 12 GB RAM ve Snapdragon 865 işlemci ile destekleniyor. Modelin Geekbench sonucuna baktığımızda tek çekirdekte 4,261 puan, çoklu çekirdekte 13,422 puan aldığını görüyoruz. Bununla birlikte çok da şaşırtıcı olmayan bir şekilde kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkacağı belirtilmekte.

PM-1310 model numarası biraz garip ve kafa karıştırıcı gibi dursa da, Sony tarafından sıklıkla kullanılan bir OEM adlandırma şemasıdır. Örneğin Xperia 1 modelinin model numarası PM-122X olarak geçiyor. Bu arada model numalarına indiğimizde dört farklı varyasyonun varlığını görüyoruz. Bunlar sırasıyla PM-1310-BV, PM-1311-BV, PM-1312-BV ve PM-1313-BV olarak öne çıkıyor.

Bu varyasyonların en iyisi 5G desteği ile birlikte gelecek. Daha öncesinde Snapdragon 865 işlemciye sahip bir Sony modeline ait render görüntüleri ortaya çıkmıştı. Hemen üst tarafta görebileceğiniz bu tasarım, söz konusu modele ait olabilir. Bu tasarımda bulunan altılı kamera kurulumu dikkatleri çekiyor.

48 MP çözünürlüğündeki ana kameranın 20 MP, 16 MP, 8 MP, 12 MP ve 0,5 MP çözünürlüğünde henüz ne oldukları bilinmeyen kameralar ile destekleneceğini söyleyebiliriz. Sony Xperia 0 olarak da bahsedilen modelin Sony tarafından 2020 yılında piyasaya sunulacak dört amiral gemisi modelinden birisi olduğu söyleniyor.