Sony Xperia 5 DxOMark Testinde Hüsrana Uğradı!

Sony geçtiğimiz aylarda Xperia 5 ile karşımıza çıkmış ve yurt dışında belirli bölgelerde satışa sunmuştu. Yeni model teknik özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri çekse de kamera tarafında pek başarılı olamamış gibi gözüküyor.

DxOMark'ta Hüsrana Uğradı!

DxOMark tarafından test edilen Xperia 5, geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve üçlü arka kamera kurulumu lle gelen orta-üst segment bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 12 MP çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip olan ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sensörü ve 12 MP çözünürlüğünde telefoto eşlik ediyor.

Buna karşın testlere baktığımızda fotoğraf için 101 puan, video için 83 puan aldığını görüyoruz. Genel seviyedeki marj ise 95 puan oldu. Belirtilen sorunlardan ilki dinamik aralık olarak açıklanıyor. Buna dengesiz pozlama sorunlarından gürültü kontrolü sorunlarına kadar pek çok sorun da eşlik ediyor.

Puan aralığını göz önünde tuttuğumuz durumda Xperia 5'in Galaxy Note 8 ve iPhone 8 gibi birkaç nesil eski modellerle birlikte yer aldığını görüyoruz. Şirket kamera bileşenleri açısından önemli bir üretici konumunda bulunsa da şirketin ürettiği bileşenleri diğer markaların daha verimli kullandığına tanık oluyoruz.

Sony Xperia 5 Özellikleri

Sony Xperia 5, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip ve Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor. 21:9 oranlarında 6,1 inç boyutunda FHD+ ekrana sahip olan yeni amiral gemisi, diğer Sony modellerine göre nispeten ince çerçevelere sahip. Şirket yeni modeli kompakt olarak tanımlamış olsa da, söz konusu 6,1 inç boyutundaki ekran ile bunun ne kadar doğru olduğu tartışılabilir.

Arka tarafta birisi geniş açılı birisi de telefoto olmak üzere üçlü kamera kurulumunun kullanıldığını ve her birinin 12 MP çözünürlükte olduğunu söyleyelim. Ayrıca 21:9 formatında 4K video kaydına da imkan sunan model, ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya yer veriyor.