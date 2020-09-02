Sony Xperia 5 II Android 13'ü Alacak!

Son zamanlarda Android tarafında şirketlerin güncellemeye önem vermeye başladığını görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz günlerde Samsung, belirli modellerin üç yıl boyunca güncelleme alacağını resmi olarak açıklamıştı. Şimdi, benzer bir durum Sony için de geçerli olacak gibi gözüküyor. Son sızıntılara göre Xperia 1 II ve Xperia 5 II Android 13 güncellemesini dahi alacak.

Xperia 1 II ve Xperia 5 II için Müjde!

Bazı yeni raporlara göre Sony'nin yeni nesil akıllı telefonları Xperia 1 II ve Xperia 5 II önümüzdeki üç yıl boyunca güncelleme alacak ki, bu da cihazların Android 13 güncellemesini dahi alacakları anlamına geliyor. Bu güncellemelerin zaman çizelgesi hakkında herhangi bir detaya sahip olmasak da, şirketin bu durumu pek de geciktirmeyeceğini düşünüyoruz.

Her koşulda Sony'nin bu iddiaları henüz onaylamadığını akılda tutmakta fayda var. Yine de Android kullanıcılarının uzun vadeli kullanıma önem vermesi ile birlikte pek çok şirketin bu yönde kararlar almaya başlayacağını düşünüyoruz. Benzer bir durumun Sony için de geçerli olması oldukça muhtemel.

Peki siz Android cihazlardaki güncellemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de Android telefonlar artık birkaç ana güncelleme almalı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.