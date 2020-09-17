Sony Xperia 5 II Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Merakla beklenen Sony Xperia 5 II özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. Sony Xperia 5 II özellikleri ve fiyatı hakkında paylaşılan bilgileri bir araya getirdik. İşte detaylar.

Sony Xperia 5 II Özellikleri

Sony Xperia 5 II özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekmekte. 6.1 inç OLED ekran ile gelen Sony Xperia 5 II, HDR ile İçerik Oluşturucu Modunu desteklemekte. Böylece filmler tam da yönetmenin istediği gibi görünmekte. Ekran ayrıca 240 Hz'lik bir dokunma örnekleme hızına ve gecikmeyi %35 oranında azaltmak için çeşitli yazılım ve donanım optimizasyonlarına sahip.

Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alan cihazda 8GB RAM bulunmakta. Akıllı telefonda 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seeçeneği bulunuyor. microSD kart yardımı ile depolamayı artırabilmeniz mümkün.

Telefonun gövdesi toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 / IPX5 olarak derecelendirilmiş bulunmakta. Ön ve arka kısımlar Gorilla Glass 6 ile korunmakta.

Sony cihazda JPG + RAW çekimi etkinleştirdi ve 4K / 120 fps ağır çekim videolar artık HDR olarak çekilebiliyor. Sony Xperia 5 II'nin arka kısmında üç adet 12MP çözünürlüğe sahip kamera sensörü yer alıyor.

Xperia 5 II, 4.000 mAh pil kapasitesine sahipt. Kutuda bir 18 Watt'lık şarj cihazı bulunmakta. Cihaz 21 Watt'a kadar hızlı şarjı desteklemekte. Kutudan çıkan adaptör ile 30 dakikada %50 doluluğa ulaşılabiliyor.

Sony Xperia 5 II Fiyatı

Telefonun Avrupa'da 4. çeyrekte 900 euro fiyat etiketi ile Siyah, Mavi ve Gri renklerde satışa sunulacağı açıklandı.

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