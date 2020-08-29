Sony firmasının 17 Eylül tarihinde internet üzerinden gerçekleştireceği bir etkinlikte tanıtması beklenilen Sony Xperia 5 II özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Sony Xperia 5 II sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Sony Xperia 5 II modelinin teknik özellikleri ve tasarımı ile ilgili detaylar haberimizde.

Sony Xperia 5 II Özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre 6.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Sony Xperia 5 II, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Sony Xperia 5 II'nin OLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Cihazda 3,5 mm kulaklık girişinin yer alacağı ifade edildi.

Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 işlemcisinden alan Sony Xperia 5 II, 8GB RAM ve 128 GB dahili depoma alanına sahip olacağı belirtildi. 8 mm kalınlığa sahip olan Sony Xperia 5 II modeli USB-C portu üzerinden hızlı şarj olabilecek. Cihazda 4000 mAh batarya kapasitesi yer alacak.

Söz konusu sızıntıya göre cihazın arka kısmında 12MP çözünürlüğünde 82 derecelik görüş alanına sahip ana kamera, 12MP çözünürlüğünde ve 124 derecelik görüş alanına sahipsüper geniş açılı kamera ve 12MP çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera olmak üzere toplamda üç adet lens olacak. Sony Xperia 5 II modelinin 4K çözünürlükte 120 FPS video kaydedebileceği belirtildi.

Sony Xperia 5 II modeline ait görüntülerin yer aldığı videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Sony firmasının 17 Eylül tarihinde tanıtması beklenen yeni modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihazın özellikleri ve tasarımı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.