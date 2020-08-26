Sony Yeni Telefonu Xperia 5 II Hemen Göz Atın

Geçtiğimiz haftalarda dağıtımı yapılan Xperia 1 II modeliyle akıllı telefon pazarına yeniden giriş yapan Sony, şimdi de Xperia 5 II modelini geliştiriyor. Geçen sene tanıtımı yapılan Xperia 5 ile benzerliklere sahip olan yeni telefona hep birlikte bakalım.

Evan Blass tarafından sızdırılan Sony Xperia 5 II görüntüsü, geçen yıl piyasaya sürülen Xperia 5'e son derece benzeyen bir telefonla karşılaştığımızı gösteriyor. Render görselinde bir kez daha üçlü arka kamera ve 21:9 ekran oranına sahip bir Xperia 5 II modeliyle karşılacağımızı doğruluyor.

Sony Xperia 5 II neler sunuyor?

Geçen yılki Xperia 5 cihazında ses açma-kısma, parmak izi tarayıcı, güç düğmesi ve kamera deklanşör tuşu yer alıyordu. Xperia 5 II'nin render görseline göre parmak izi tarayıcısı güç düğmesiyle sunulacak ancak cihazın sağ tarafında yine dört adet tuş bulunuyor. Yeni eklenen bu tuşun atanabilir uygulama tuşu veya kamerayla ilgili olduğu düşünülüyor.

Sony Xperia 5 II ile ilgili henüz teknik bir ayrıntıya sahip değiliz ancak geçen seneki Xperia 5 modeli amiral gemisi olarak tanıtılmıştı. Yani bu modelin Xperia 1 II'den daha güçlü olması mümkün. Sony ayrıca 3,5 mm bağlantı noktasını yeniden kullanmaya başladı ve bu nedenle Japon firmanın yaklaşan yeni cihazında da 3,5 mm kulaklık jakı yer alacaktır.

Peki ya siz yeni Xperia 5 II modelini nasıl buldunuz, sizce Sony akıllı telefon pazarında istediği satış rakamlarına ulaşabilir mi?