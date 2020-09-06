Sony Xperia 5 II Tanıtım Videosu Sızdırıldı

Sony firmasının 17 Eylül tarihinde internet üzerinden gerçekleştireceği bir etkinlikte tanıtması beklenilen Sony Xperia 5 II modelinin tanıtım videosu sızdırıldı. Sızdırılan Sony Xperia 5 II tanıtım videosu, cihazın önemli özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Geçtiğimiz hafta ise cihazın teknik özellikleri sızdırılmıştı. Sony firmasının önümüzdeki haftalarda tanıtımını gerçekleştireceği cihaz ile ilgili detaylar haberimizde.

Sony Xperia 5 II Tanıtım Videosu Neler Sunuyor?

Evan Blass, Sony Xperia 5 II modelinin tanıtım videosunu sızdırdı. Sızdırılan tanıtım videosu, cihazın multimedya ve oyun konusundaki yeteneklerine odaklanıyor. Tanıtım videosuna göre Sony firmasının yeni cihazı 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Cihaz, Dualshock 4 kontrolcü desteği ve oyun yazılımı sayesinde üst düzey oyun deneyimi sunacak.

Sızdırılan tanıtım videosunda Sony Xperia 5 II modelinin kamerası ile ilgili bazı detaylar da yer alıyor. Saniyede 20 kareye kadar seri çekim yapabilen Sony Xperia 5 II, 120 FPS'te ağır çekim 4K videolar çekebilecek. Çektiğiniz videoları OLED ekrana sahip olan Sony Xperia 5 II üzerinden düzenleyebilirsiniz. 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan cihazda Dolby Atmos desteği yer alacak.

Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan bilgilere göre 6.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Sony Xperia 5 II, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD çözünürlük sunacak. Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 işlemcisinden alan Sony Xperia 5 II, 8GB RAM ve 128 GB dahili depoma alanına sahip olacağı belirtildi. 8 mm kalınlığa sahip olan Sony Xperia 5 II modeli USB-C portu üzerinden hızlı şarj olabilecek.

Cihazda 4000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Cihazın arka kısmında 12MP çözünürlüğünde 82 derecelik görüş alanına sahip ana kamera, 12MP çözünürlüğünde ve 124 derecelik görüş alanına sahipsüper geniş açılı kamera ve 12MP çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera olmak üzere toplamda üç adet lens olacacağı iddia edildi.