Sony Xperia 5 Plus Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı!

Son zamanlarda akıllı telefon sektöründeki eski konumuna kavuşmak için çabalayan Sony, yakın bir zamanda Xperia 5 Plus ile karşımıza çıkabilir.

Sony Xperia 5 Plus Nasıl Olacak?

Sony, geçtiğimiz aylarda Xperia 5 modelini tanıtmış ve belirli pazarlarda satışa sunmuştu. Şimdi ortaya atılan yeni görüntüler şirketin serinin üst segment modeli için uğraştığını ortaya koyuyor.

Sızdırılan görüntülere ve teknik özelliklere baktığımızda Xperia 5 Plus'ın yaklaşık 6.6 inç boyutunda OLED ekran ile geleceğini görüyoruz. Buna ek olarak çerçeveler oldukça ince bir yapıda. Ayrıca ön tarafta stereo hopalör görüyoruz. Kalınlık tarafında ise 8.1 mm olduğu tahmin ediliyor.

Sağ tarafta güç tuşu, ses seviyesi tuşları ve denklanşör bulunuyor. Güç tuşu aynı zamanda parmak izi sensörü için ev sahipliği yapıyor. Sol tarafta SIM slotu varken alt tarafta ise USB-C konnektörü yer alıyor. Bununla birlikte üst tarafta 3,5 mm jack girişini de görüyoruz.

Bu arada ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Bu kamera direkt olarak üst çerçevede yer alıyor. Bununla birlikte arka tarafta dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kurulum ToF ünitesini de içeriyor. Diğer teknik özellikler halen gizemini korusa da işlemci tarafında Snapdragon 865 beklenebilir.