İlk kez IFA 2019 etkinliğinde karşımıza çıkan Sony'nin yeni 'kompakt' amiral gemisi Sony Xperia 5, yurt dışında satışa sunuldu. Yeni amiral gemisinin merak ettiğiniz detayları haberimizde.

Sony Xperia 5, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip ve Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor. 21:9 oranlarında 6,1 inç boyutunda FHD+ ekrana sahip olan yeni amiral gemisi, diğer Sony modellerine göre nispeten ince çerçevelere sahip. Şirket yeni modeli kompakt olarak tanımlamış olsa da, söz konusu 6,1 inç boyutundaki ekran ile bunun ne kadar doğru olduğu tartışılabilir.

Yeni modelde diğer akıllı telefon üreticilerinin aksine çentik, damla çentik, ekran içi kamera ya da ekran altı kamera gibi teknolojilere yer verilmediğini ve direkt olarak standart tip çerçeve kullanıldığını görüyoruz. Arka tarafta birisi geniş açılı birisi de telefoto olmak üzere üçlü kamera kurulumunun kullanıldığını ve her birinin 12 MP çözünürlükte olduğunu söyleyelim.

5 Eylül tarihinde tanıtılan Xperia 5, bugün itibarıyla Çin'de satışa sunuldu. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile satışa sunulan modelin yaklaşık fiyatı ise 760 dolar civarlarında. Yeni modelin başka hangi pazarlarda ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Sony Xperia 5'e daha yakından göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.