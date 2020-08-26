Sony Xperia 8 Lite Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Sony Xperia 8 Lite kullanıcıların beğenisine sunuldu. Şirket, Sony Xperia 8 Lite özellikleri ve fiyatı hakkında detayları paylaştı. İşte Sony Xperia 8 Lite özellikleri ve fiyatı.

Sony Xperia 8 Lite Özellikleri

Xperia 8 Lite, üç yıldan uzun bir süre önce tanıtılan 14 nm'lik Snapdragon 630 yonga setiyle birlikte geliyor. Cihazın ekranı 6 inç boyutunda. Akıllı telefonun arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta.

Bu sensörler şu şekilde: 12 MP f / 1.8 ana + 8 MP f / 2.4 ikinci kamera. Xperia 8 Lite'ın ön tarafına baktığımızda bizleri 8MP'lik sensör karşılamakta. 2.870 mAh bataryadan beslenen akıllı telefon USB-C bağlantı portu üzerinden şarj oluyor.

Akıllı telefonda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı yer almakta.

Sony Xperia 8 Lite Fiyatı

Sony Xperia 8 Lite fiyatının 280 dolar olduğu açıklandı. 280 dolar şu anki kur ile vergiler hariç yaklaşık 2.070 TL'ye denk gelmekte.

Sizler Sony'nin yeni tanıttığı cihazı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!