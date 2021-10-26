Sony Xperia Pro-I Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı! (Video)

Japona merkezli teknoloji devi Sony, Xperia Pro-I olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Peki, Sony Xperia Pro-I özellikleri ve fiyatı nedir? Özellikle sahip olduğu kamera ile dikkat çeken cihaza dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Sony Xperia Pro-I Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Ekran: 6,5 inç, OLED, 120Hz

Çözünürlük: 1644 x 3840 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G

GPU: Adreno 660

RAM: 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 512 GB

Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + 3D iTOF

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4500 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Ağırlık: 221 gram

Fiyat: 1799 euro

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1644 x 3840 piksel çözünürlük sunuyor. OLED ekrana sahip olan telefon delikli ekran tasarımına sahip. Şık tasarım ile dikkat çeken cihazın ekranı Corning Groilla Glass Victus ile korunuyor.

Gücünü Snapdragon 888 5G işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Sony Xperia Pro-I olarak isimlendirilen model 221 gram ağırlığında. IP65/IP68 sertifikalarına sahip olan cihaz 166 x 72 x 8.9 mm boyutlarında.

Sony şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 3D iTOF bulunuyor. Cihazın arka yüzeyinde yer alan sensörlerden bir tanesi 1 inç büyüklüğünde. Cihazın ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

Akıllı telefonun arka kamerası, hayvanların ve insanların gözlerine gerçek zamanlı olarak odaklama yapabilecek. İddiaya göre bu odaklama işlemi profesyonel şekilde gerçekleşecek. Telefonda ayrıca fiziksel denklanşör butonu yer alacak. Cihaz, 120 FPS 4K çözünürlükte 5x ağır çekim yapabilecek.

Telefonun yanı sıra Sony Vlog Monitor olarak isimlendirilen bir aksesuar da tanıtıldı. Özellikle vlogger'lar için çok kullanışlı olacak aksesuar, 199 euro fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun fiyatı ise 1799 euro olarak açıklandı. Xperia Pro-I, aralık ayında İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde satışa sunulacak.

4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 30W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Cihazda parmak izi okuyucusu yer alıyor. Parmak izi okuyucusu cihazın yan tarafına entegre edilmiş. USB Type-C 3.2 portunun yer aldığı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.