Sony Xperia XA3, Ultra Geniş Ekranla Gelecek

Sony'nin sinema severler için tasarladığı yeni telefonu Xperia XA3 sızdırıldı. Gelen sızıntılara göre cihaz, 21:9 en/boy oranına sahip olarak ultra geniş bir ekran ile gelecek. Son yıllarda hemen hemen çoğu akıllı telefonda bir standart haline gelen 18:9 görüntü oranı kullanılmaktaydı.

Sony, Xperia XA3 ile hem akıllı telefon pazarına damga vurmak hem de sinema severlerin gönlünü kazanmak istiyor diyebiliriz. Günümüzde sinema filmlerinin pek çoğu 21:9 oranında çekilmekte. Sony yeni tanıtacağı akıllı telefonu ile kullanıcılara film izlerken ekranın kenarlarında siyah boşluklar olmadan izleme imkanı sunacak.

5.9 inç'lik ekran ile gelmesi beklenen Xperia XA3'de herhangi bir çentik bulunmamakta. Sony çentikli bir ekran teknolojisi kullanmaması ile kullanıcıların kalbini kazanabilir. Snapdragon 660 yonga seti ile gelmesi muhtemel gözüken cihazın, 3.500 mAh'lik bataryadan gücünü alması bekleniyor.

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelmesi beklenen XA3'ün, arka tarafında bulunan birincil kameranın 23MP olacağı söyleniyor. Sony Xperia XA3'ün MWC 2019'da görücüye çıkması beklenmekte.

Sizler Sony Xperia XA3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın sızdırılan özelliklerinini beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!