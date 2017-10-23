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Sony Xperia XZ Premium için Android 8.0 Oreo Güncellemesi Yayınlandı

Sony Xperia XZ Premium Android 8.0 Oreo
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Mobil
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Sony’nin en beğenilen telefonlarından bir tanesi olan Xperia XZ Premium için müjdeli bir haber geldi. Şirket, yaptığı açıklamayla XZ Premium için Android 8.0 Oreo güncellemesinin bugünden itibaren indirilebileceğini söyledi.

Bir süre önce resmi Xperia Blog adresi üzerinden bir yazı paylaşılmış ve Sony Xperia XZ Premium için Oreo güncellemesinin Japonya’da aralık ayında yayınlanacağı belirtilmişti. Fakat bugün XZ Premium kullanıcıları, telefonlarına gelen sürpriz bir bildirimle birlikte Android 8.0 Oreo güncellemesinin indirilebilir olduğunu gördüler.

Güncellemenin resmi olarak yayınlanmasının ardından Sony Xperia XZ Premium Android 8.0 Oreo güncellemesiyle telefona gelecek yeni özellikler de ortaya çıktı. Güncellemenin en dikkat çekici özelliği 3D Creator olurken, diğer başlıklarsa şöyle sıralandı:

3D Creator: Yüzünüzü, kafanızı, akşam yemeğinizi ya da herhangi bir objeyi üç boyutlu olarak tarayarak, avatar olarak kullanabileceksiniz.

Predictive Capture (Tahmini Yakalama): Kamera uygulaması gülümseyeceğinizi tahmin ederek, deklanşöre basmanızdan birkaç saniye öncesinde fotoğrafı çekmiş olacak.

Autofocus Burst (Otomatik Odaklama Çekimi): Daha önce profesyonel fotoğraf makinelerinde kullanılan burst modunun bir benzeri olan bu yenilikle birlikte, özellikle hareketli nesneleri çekmek istediğiniz anda, kamera uygulaması otomatik olarak bir seri fotoğraf çekecek ve siz aralarından en iyisini seçebileceksiniz.

Ses Kalitesi: Ön taraftaki hoparlörleri Qualcomm tarafından geliştirilen aptX HD teknolojisiyle desteklemeye başlayan Sony, böylece daha iyi bir ses çıkışı vaat ediyor.

Uygulama Kısa Yolları: Yeniden tasarlanan uygulama kısa yollarıyla birlikte Oreo’nun yeni özelliklerini kullanarak, birçok özelliğe basılı tutarak, ulaşabileceksiniz.

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