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Sony Xperia XZ1 Compact Ön Siparişe Açıldı

Sony Xperia XZ1 Compact
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil

Sony tarafından bu yıl tanıtılan Xperia XZ1 Compact ön siparişe açıldı. Rakiplerine göre daha küçük ekranıyla dikkat çeken cihaz, güçlü donanımı ile tüketicilerin kalbini fethetmeye çalışacak.

Bu yıl içerisinde çıkan amiral gemileri düşünüldüğünde, Sony'nin çıkarmış olduğu cihazlar biraz sönük kalıyor. Çünkü günümüzün merak uyandırıcı, geleceğin ise standartı haline gelecek çerçevesiz ekranlı telefonlar artık doğdu. Hal böyle olunca, Sony tarafından üretilen cihazların pek cezbedici tarafı olmuyor. 

Sony Xperia XZ1 Compact özelliklerine baktığımızda ilk olarak 4.6 inçlik bir ekran görüyoruz. Bu ekran aynı zamanda 1280x720'lik bir ekran çözünürlüğüne sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 835 işlemciden alan cihazda, ayrıca 4 GB RAM, 32 GB dahili depolama ve Android 8.0 işletim sistemi de bulunuyor. Arkasında Sony'nin yeni 3D teknolojisine sahip 19 MP çözünürlüklü kamerası, önünde ise 13 MP'lik bir selfie kamerası bulunan Xperia XZ1 Compact, 2700 mAh pil ömrüyle de dikkat çekiyor. 

Xperia XZ1 Compact şimdi ön siparişe açıldı ve 600 dolarlık fiyatıyla müşteri bekliyor. Piyasaya sürülme tarihinin ise 4 Ekim olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Eğer cihazın nasıl göründüğünü merak ediyorsanız aşağıdan Xpaeria XZ1 Compact ön inceleme videomuzu izleyebilirsiniz:

Siz olsanız Xperia XZ1 Compact alır mıydınız? 

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ETİKETLER: sony ön sipariş Xperia XZ1 Compact

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