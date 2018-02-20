Sony Xperia XZ2 Compact Ortaya Çıktı!

Yaklaşık iki hafta sonra İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan Mobile World Cogress kapsamında Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ Premium 2 ve Sony Xperia XZ2 Compact modellerinin tanıtılması beklenirken, bugün Sony Xperia XZ2 Compact’a ait olduğu iddia edilen kimi görseller sızdırıldı.

Xperia Z ile birlikte kendisine yeni bir tasarım anlayışı belirleyen Sony, uzun süredir benzer tasarımlı telefonlarını piyasaya sunuyordu. 2018 itibarıyla akıllı telefon tasarımlarında önemli değişikliklere gideceği söylenen şirketin, daha kavisli tasarımları benimseyeceği ve metal arka kapaklar kullanacağı iddiaları ortalıkta dolanırken, bugün beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Birkaç saat önce ortaya çıkan yeni görseller ile Sony Xperia XZ2 Compact isimli telefonun tasarımına dair ilk görüntüler ortaya çıktı.

Hemen yukarıda yer alan görselde Sony Xperia Z5 Compact ile yan yana duran akıllı telefonun Xperia XZ2 Compact olduğu iddia edilirken, tasarımdaki büyük farklılıklar hemen göze çarptı. XperiaBlog isimli internet sitesi yayınlanan görselin yanı sıra telefona dair başka detaylar merak edenlerle paylaşıldı ve telefonun 3.5mm kulaklık girişinin olmadığı bilgisi verildi.

Her ne kadar tamamlanmış bir tasarım gibi görünüyor olsa da konunun uzmanları ortaya çıkan tasarımın prototipten ibaret olabileceğini söylerlerken, Mobile World Congress’te yapılacak Sony konferansı sırasında bambaşka bir Sony Xperia XZ2 Compact tasarımıyla karşılaşabileceğimiz uyarısında bulundular.