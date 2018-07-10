Sony Xperia XZ2 Premium Ön Siparişe Sürprizle Açıldı

4K ekran çözünürlüğüne sahip Sony Xperia XZ2 Premium, Nisan ayında tanıtıdı ancak cihazın satış bilgilerinin ortaya çıkması iki aydan uzun sürdü. XZ2 Premium'un ön siparişi dün itibarıyla başladı ve ön sipariş kapsamında cihazı alanlara ücretsiz Xperia Ear Duo kulaklık da sunuluyor.

Sony Xperia XZ2 Premium Özellikleri

5.8 inç 4K HDR LCD ekrana sahip olan XZ2 Premium, Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alıyor. 6GB RAM ve microSD kart destekli 64 GB depolama alanına sahip olan cihazın arka tarafında çift, önde ise tek kamera kurulumu yer alıyor. Motion Eye Dual özellikli 19MP + 13MP arka kameraya tek 13MP'lik selfie kamerası destek veriyor.

3540 mAh batarya barındıran Xperia XZ2 Premium kablosuz şarj ve su-toz dayanıklılığı gibi özelliklere de sahip. Ayrıca telefon Android 8.0 Oreo ile birlikte geliyorken maalesef 236 gr ağırlığı bulunuyor. Bu ağırlık, günümüz telefonları için pek de kabul edilebilir bir durum değil.

Sony Xperia XZ2 Premium Fiyatı

Geçtiğimiz gün itibarıyla 999 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe başlayan telefonu Amazon gibi sitelerden tedarik edebilmek mümkün. Ön sipariş kapsamında XZ2 Premium'u tercih edecek olan kullanıcılar, değeri 280 dolar olan Xperia Ear Duo kablosuz kulaklıklarına da ücretsiz sahip olabilecekler. Cihazın pazara geliş tarihinin ise 30 Temmuz olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak bu fiyatla ne kadar başarılı olacağı şimdiden tartışma konusu oldu.