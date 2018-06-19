Sony Xperia XZ3 Özellikleri İlk Kez Göründü

Sony’nin yeni amiral gemisi olması beklenen Sony Xperia XZ3 için ilk bilgiler gelmeye başladı. Telefonların güçlerinin test edildiği GFXBench isimli internet sitesinde Sony Xperia XZ3 özellikleri gün yüzüne çıktı.

Uzun yıllardır yüksek donanım özelliklerine sahip telefonlar üreten ve kendine has bir kitle yakalamayı başaran Sony, Xperia XZ2 modeliyle birlikte benimsediği tasarım tarzını değiştirerek, beklenen değişikliği yapmıştı. Henüz Türkiye’de satışa çıkmayan telefonun üzerindeki dumanlar tüterken, bugün itibarıyla Sony Xperia XZ3 olduğu iddia edilen yeni modele dair özellikler ortaya çıktı.

Telefonların güçlerinin test edildiği ve sonuçlarının paylaşıldığı GFXBench isimli internet sitesi üzerinde SM H8416 kod adıyla kendine yer bulan yeni telefonun Sony Xperia XZ3 olduğu söylenirken, telefonun özellikleri de listelenmiş oldu. Sony Xperia XZ3’ün Adreno 630 grafik işlemci ünitesi tercih ettiği, Adreno 630’un yanı sıra Snapdragon 845 işlemci kullanıldığı, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı sunduğu görüldü. Android 9.0 P işletim sistemi tercih eden Xperia XZ3’ün 5.9-inch büyüklüğünde 1440 x 2880 (QHD+) çözünürlüğünde ekranı olacağı söylendi. Telefonun şimdilik ortaya çıkan özellikleri şöyle sıralandı:

Sony Xperia XZ3 Özellikleri

İşletim Sistemi: Android 9.0.0

Ekran: 2880 x 1440, 5.9-inch, QHD+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, 2.7GHz

GPU: Qualcomm Adreno 630

Bellek: 6GB RAM

Depolama Alanı: 128GB

Arka Kamera: 19 MP (25mm, f/1.8, 1/2.3" 1.22µm), video 4K, autofocus, yüz algılama, flash

Ön Kamera: 12 MP B/W (f/1.6, 1/2.3", 1.55µm), video 3264 x 1836