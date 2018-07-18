Sony Xperia XZ3 ve XZ3 Premium'un Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, 30 Ağustos'ta başlayacak olan IFA 2018 fuarında yer alacağını duyurdu. Etkinlik sırasında şirketin büyük bir ihtimal çerçevesinde yeni Xperia XZ3 ve XZ3 Premium cihazlarını tanıtacağı ön görülüyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2018 her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli markaları ağırlayacak. 30 Ağustos Perşembe gününden itibaren IFA'da olacağını açıklayan Sony'nin Xperia XZ2'den sonra yeni cihazlarını kullanıcıların beğenisine sunacağı iddia ediliyor. 18:9 formatında olacak Sony Xperia XZ3 ve Sony Xperia XZ3 Premium şimdiden merak uyandırmayı başardı.

Ayrıca XZ3 ailesinin önceki telefonlardan farklı olarak hem arkada hem de önde çift kamera kurulumuna yer vereceği ifade ediliyor. Android P ile kutudan çıkacak olan yeni cihazların kod adları ise sırasıyla H8416 ve H8616 olabilir. Bunun dışında hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığımız XZ3'ün yine kalın çerçevelere sahip olacağı ve bundan dolayı da tasarım konusunda kaybedeceğine inanılıyor.

Amiral gemileriyle yarış içerisinde olması beklenen cihazın yonga seti olarak Qualcomm Snapdragon 845 kullanacağı ve 6GB RAM ile performansını artıracağı da söylentiler arasında. Fakat resmi bilgiler için IFA 2018'i yani 30 Ağustos tarihini beklemek zorundayız.