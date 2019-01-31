Sony Xperia XZ4 Özellikleri Belli Oldu

Sony’nin merakla beklenen yeni modeli Xperia XZ4’ten gelen sızıntılar, cihazın güçlü bir amiral gemisi olduğunu gösteriyor.

Japon teknoloji devinin akıllı telefon operasyonu adeta pamuk ipliğine bağlı bir şekilde ilerliyor. Kemik bir kullanıcı kitlesi olmasına rağmen arzu ettiği çıkışı bir türlü yapamayan Sony, yeni amiral gemisi ile işleri tersine çevirebilir.

Yeni sızıntılar, şirketin bir sonraki premium akıllı telefonunun bugüne kadarki en iyi Sony cihazı olacağını gösteriyor. Son bilgiler, Xperia XZ4'ün başka hiçbir telefonun sahip olmadığı bazı ilginç özelliklerle donatıldığına işaret ediyor.

Sony Xperia XZ4'ün Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 855 ile çalışacağına ve muhtelemen 5G teknolojisine sahip olacağına inanılıyor. Sızan teknik özellikler arasında cihazın 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile geleceği bilgisi de bulunuyor.

Xperia XZ4’ün kapağının altında 4400mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Sony, çoğu zaman daha küçük piller koymayı ve pil tasarrufu sağlayan STAMINA moduyla pil ömrünü uzatmayı tercih ediyordu; ancak söz konusu batarya değeri şirketin bu politikasını değiştirdiğini gösteriyor.

Xperia XZ4’ü çevreleyen ilginç özelliklerden bir tanesi de ekran boyutları. 21:9 en boy oranında olan cihaz, 6.4 inç QHD + ekrana ev sahipliği yapacak.

Sony Xperia XZ4, 25 Şubat’ta Barcelona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2019’da tanıtılacak.



