Sony, Oyunları Sizin Yerinize Oynayacak Yapay Zeka Patenti Aldı

Japonya merkezli şirketlerden Sony'nin aldığı yeni yapay zeka patenti, oyunculara sunulacak alternatif bir oyun seçeneği olarak karşımıza çıkabilir. Geliştiriciler, patente göre oyuncunun oynanış biçimini taklit ederek video oyununu oyuncunun yerine oynayabilecek bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor olabilir.

Patentler gelecek özelliklerle ilgili kullanıcılara çok fazla bilgi sunmasa da en azından küçük ipuçları verebiliyor. Sony'nin söz konusu patenti alması da oyuncu topluluğunda büyük merak uyandırdı ve birbirinden çeşitli söylentilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Söylentiler birbiri ardına dizilirken oyuncular tarafından bazı eleştiriler de geldi.

Sony'nin yapay zeka patenti hakkında değerlendirmede bulunan oyuncular, sosyal medya platformlarında yapay zekanın kendisini yerine oyun oynamasının kendisini katılımcı yapmaktan çıkaracaksa özelliğin ne işe yarayacağına dair birtakım soru işaretlerini paylaştı. Video oyunlarının temel amacı oyuncuların kendi kararlarının vermesini, karakterleri kendisinin hareket ettirmesini sağlamakken yapay zekanın devreye girerek oyuna müdahale etmesinin bir anlamı olmadığını düşünen çok sayıda oyuncu oldu.

Patente bakıldığında Sony'nin amacının oyuncuların yerini yapay zekanın almasını sağlamak olduğu düşünülebilir fakat şirket bu noktada farklı bir şeylerin peşinde olabilir. Patent, oyuncunun birden fazla video oyunundaki hareketlerinin analizine bağlı olarak oyun oynama stili oluşturduğunu gösteriyor. Kısacası yapay zeka sayesinde her oyuncuya özel bir oynanış biçimi elde ediliyor.

Bu şekilde bakıldığında Sony'nin oyuncuların tamamen yerini alacak bir yapay zeka geliştirmenin peşinde olduğu tahmininde bulunulabilir fakat alınan bir patentin mutlaka bir ürün ya da hizmet üzerinde kullanılma zorunluluğu yoktur. Bu şekilde bakıldığında da Sony'nin böyle bir özelliği hiçbir zaman kullanıma sunmaması muhtemel görünüyor.

Sony'nin Yapay Zeka Patenti Hakkında Tahminler

Sony eğer söz konusu özelliği oyuncularla buluşturmakta kararlıysa şirketin bunu nasıl kullanabileceğine dair birkaç tahmin var. Bu tahminlerden birincisi, patenti gören birçok oyuncunun da doğrudan aklına geldiği gibi oyuncu meşgul olduğunda devreye girebilecek bir bot geliştirmek. Sizin oynayış tarzına hakim bu bot özellikle yemek yemeniz gerektiğinde son derece kullanışlı bir özellik olabilir.

İkinci tahmin, oyunculardan ziyade geliştiricileri içeriyor. Bu yapay zekanın geliştiricilere yardımcı olmak için sunulan bir araç olarak karşımıza çıkması muhtemel duruyor. Oyunun test aşamasında gerçek oyunculara ihtiyacı olan geliştiriciler tıpkı gerçek bir oyuncu gibi hareket eden bottan yardım alabilir.

Yukarıdaki iki tahminin de gerçekleşmesi muhtemel görünüyor. Peki, siz Sony'nin aldığı yapay zeka patenti hakkında neler düşünüyorsunuz? Tahminlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.