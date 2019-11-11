Sony Yeni Bir Kartuş Patenti Kaydı Yaptırdı

Sony, geçtiğimiz senenin Kasım ayı içerisinde tasarımı Sony Interactive Entertainment Şirket Tasarım Merkezi Kıdemli Sanat Yönetmeni Yujin Morisawa tarafından yapılmış olan kartuş için patent kaydı yaptırmıştı. Bu gelişme elbette kafaların karışmasına neden olmuş ve "Sony taşınabilir konsol piyasasına geri mi dönüyor?" sorusunu doğurmuştu. Japon teknoloji devinin yakın bir zaman önce yeni bir kartuş patenti kaydı yaptırdığı ortay çıktı.

PlayStation 5 geliştirme kitini ilk keşfeden Hollanda menşeli LetsGoDigital, patenti Brazilian Instituto Nacional da Propriedade Industrial sitesi aracılığıyla keşfetmiş. Haziran ayında yapılan başvuru, 5 Kasım 2019 yayınlanmış.

Aktarılan bilgiye bakılırsa, bu kartuşun tasarımı da on beş yıldır Sony bünyesinde çalışan Şirket Tasarım Merkezi Kıdemli Sanat Yönetmeni Yujin Morisawa tarafından yapılmış. Şimdilik bu kartuşun neye işaret olduğu belli değil. PlayStation 5 için olmasının mümkünatı yok çünkü Sony 100 GB veri depolayabilen Blu-Ray disklerin kullanılacağını söylemişti.

Kartuş sistemi PlayStation Vita konsolunda kullanılmıştı ama bildiğiniz gibi Sony, son taşınabilir konsolun yarattığı hayal kırıklığından sonra bir yenisinin üzerinde çalışılmadığını üstüne basa basa söylemişti. Gerçi bu tarz üstüne basa basa yapılan söylemlerin ardından tam aksi bir durumla karşılaşabiliyoruz da. Belki de Sony taşınabilir konsol piyasasında şansını son bir kez daha denemeye karar vermiştir ama hemen ortaya dökülmesini istemiyordur. Kim bilir?

Şu an için bir çıkarım yapmanın son derece güç olduğunu söylememiz gerekiyor. Ortada enteresan bir durum var ve arkasından neyin çıkacağı belirsiz. Elbette bir zaman sonra yeteri kadar bilgi sahibi olacağız ama o zamana kadar da beklemek gerekecek. Gelişmeleri takipte olacağız.