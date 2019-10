Sony, Yeni Geliştirici Stüdyolar Almaya Devam Edecek

Japon teknoloji devi Sony, gerçekleştirdiği son finansal konferans sırasında yeni geliştirici stüdyoları bünyesine katmaya devam edeceğini ima etti. Bir diğer deyişle, Insomniac Games bünyeye katılan son stüdyo olmayacak.

Temmuz ayı içerisinde Japon gazetesi Nihon Keizai Shimbun tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan SIE Başkanı Jim Ryan, kendileri açısından önemli olabilecek stüdyoları satın alma yönünde planlar yaptıklarını dile getirmişti. Bu röportajdan sonra, Ağustos ayı içerisinde Resistance ve Ratchet & Clank serilerini ve son olarak da Marvel's Spider-Man oyununu geliştirmiş olan Insomniac Games stüdyosunun Sony bünyesine katıldığı haberini sizlerle paylaşmıştık.

Geride bıraktığımız çeyreğin finansal sonuçlarının açıklandığı konferans sırasında, Sony yatırımcılara oyun kısmı ile ilgili güncel bilgiler sundu. Kıdemli Yönetim Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü Hiroki Totoki, Insomniac Games stüdyosunun ardından yeni stüdyo alımları için girişimlerde bulunulduğunu ima ettiği bir açıklama yaptı. "Ağustos ayında Insomniac Games satın alımını duyurmuştuk. Bu alım ile SIE'nin on dördüncü stüdyosu olacak ve birinci parti yazılım geliştirme organizasyonumuzun daha fazla gelişmesine katkıda bulunacak." yorumunda bulundu Totoki ve devam etti. "İleriye yönelik, kendi içerik fikri mülkiyetimizi geliştirmek için büyük yatırım fırsatlarını takipte olacağız."

PlayStation Now servisi bir milyon aboneyi geçti!

Konferans sırasında bulut servisi PlayStation Now hakkında da konuşan Hiroki Totoki, bu ay itibarıyla bir milyon kayıtlı kullanıcının üstüne çıkıldığını söyledi. Bunda elbette abonelik fiyatlarında indirime gidilmesi ve zaman sınırlı da olsa God of War, Grand Theft Auto V, inFamous: Second Son ile Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyunlarının abonelere sunulmasının etkisi büyük oldu. Bu oyunlar 2 Ocak 2020 tarihine kadar oynanabilecekler.

Daha önceden yapılan açıklama ile PlayStation Now servisine daha fazla odaklanıldığını ve PlayStation 5 için hem teknik hem de yazılımsal olarak daha gelişmiş bir hale getirileceğini öğrenmiştik. Bunların yanında, umarız yeni nesilde bu servis ülkemizde de faaliyete geçer ve bizler de keyfini sürmeye başlarız.