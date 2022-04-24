Sony’nin Yeni Kablosuz Özellikli Kulaklığından İlk Görseller Geldi

Kablosuz kulaklıkların son yıllarda giderek popülerleştiği şu zamanlarda, birçok teknoloji devi farklı özellikler, boyutlar ve renklerde yeni kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürüyor. Kullanım kolaylığı ve küçük boyutları ile dikkat çeken kablosuz kulaklıklar, milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Teknoloji devi Sony de halka tasarıma sahip sıradışı görünen bir kablosuz kulaklık üzerinde çalışıyor.

LinkBuds serisi kapsamında farklı görüntüsü ile dikkat çeken Sony kablosuz kulaklık, geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Japon teknoloji şirketi şimdi de yine LinkBuds serisi altında yeni bir model çıkarma hazırlığı içerisinde gibi görünüyor.

Söz konusu kablosuz kulaklık, alışılmış kablosuz kulaklıklardan oldukça farklı. Daha geleneksel bir forma sahip olan kulaklığın iki farklı renk ile gelmesi bekleniyor. Yayınlanan görsellere göre bu renkler gümüş ve altın rengi olacak.

Sony Linkbuds S İsmiyle Sunulacak

Sızıdırılan bilgilere göre; yeni model, Sony LinkBuds S (WF-LSN900) adı altında piyasaya giriş yapacak. Şu an için özellikleri ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak ilk Sony LinkBuds, 178 dolar satış fiyatı ile kullanıcılara sunulmuştu.