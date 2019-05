Sony, Yeni Nesil PlayStation ile İlgili Planlarından Bahsetti

Adının muhtemelen PlayStation 5 olacağı yeni nesil PlayStation konsolu hakkında bilmediğimiz, öğrenmek için de sabırsızlandığımız çok fazla şey var. Resmi duyurunun ne zaman yapılacağı şimdilik belirsiz ama ara ara düzenlenen konferanslar ile yeni detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkıyorlar.

Sony bugün Tokyo şehrinde bir toplantı gerçekleştirdi. Teknoloji devi IR Day 2019 şirket strateji toplantısı sırasında yeni nesil PlayStation konsolu ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Ayrıca PlayStation ile ilgili gelecek planlarından da bahsetti.

İlk olarak söz alan Üst Yönetici Kenichiro Yoshida, PlayStation platformunun oyuncular için öncelikli tercih olmaya devam etmesini sağlamak adına üçüncü parti geliştiriciler ile ilişkileri koruma ve geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bunun yanı sıra Sony basın bildirisinde de bir takım yeni detaylar yer alıyor. Bu detaylara göre yeni nesil PlayStation konsolunun yeni nesilde gideceği yön için anahtar kelimeler olarak 'sürükleyici' ve 'kesintisiz' kullanılmış. İşlem gücünün daha fazla geliştirilme çalışması ile önemli ölçüde artırılmış görsel sunum hızları ve son derece hızlı genişbant SSD ile sürükleyici bir deneyim sunulacakken, uzaktan oynama ve PlayStation Now servislerinin gelişimi ile herhangi br zamanda herhangi bir yerde kesintisiz oyun oynama deneyimi sağlanacak. Gelecek nesilde PlayStation Now servisinin en iyi programlama, eşzamanlı akış (steaming), bulut ve 5G teknolojileri ile Sony PlayStation platformu için "The Best Place to Play" (Oynamak İçin En İyi Yer) vazifesini yerine getirmeye devam edecek.

Toplantının son bölümünde ise SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi olan Jim Ryan, SIE olarak nesillere inandıklarını dile getirdi. Bu bağlamda da tamamıyla dönüşümsel ve sürükleyici oyun deneyimi sunabilmek için yeni teknolojinin gücünden sonuna kadar yararlanacaklarını, geriye uyumluluk ile hitap ettikleri kitleyi yeni nesle daha hızlı ve daha sorunsuz bir şekilde geçireceklerini ve içerik üreticiler için uygun bir ortam sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Nesillere olduğu kadar oyuncuların seçimlerine de inandıklarını belirten Jim Ryan, PlayStation ve PlayStation 2 nesillerinde CD ve DVD, PlayStation 3 ve PlayStation 4 nesillerinde Blu-Ray ve dijital indirme iş modellerini benimsediklerine dikkat çekerken, yeni nesilde ise hem Blu-Ray, hem dijital indirme ve hem de eşzamanlı akış (steaming) iş modelini benimseyeceklerini belirtti.

Hazır eşzamanlı akıştan (steaming) bahsedilmişken, Sony bu noktada aynı Microsoft gibi zamandan ve mekandan bağımsız olarak yanınızda konsol olsun veya olmasın PlayStation deneyimimize devam edebilmemiz için bir vizyon belirlendiğinden bahsetmeden de geçmedi.

Konuşmasında halihazırda yepyeni işlemci, ekran kartı, SSD, geriye uyumluluk, Işın İzleme, 8K ve disk sürücü desteği ve 3B ses gibi konulardan bahsedildiğine değinen Ryan, yeni nesil PlayStation konsolu ile ilgili olarak ilerleyen zamanlarda çıkış tarihi, fiyat etiketi, oyunlar, kullanıcı deneyimi ve ülkelere göre belirlenmiş olan çıkış zamanları gibi konulara da eğileceklerini söylemeden geçmedi.

Son olarak, Tokyo Sony IR Day 2019 şirket strateji toplantısının ana gündem maddesi tabii ki yeni nesil PlayStation konsoluydu ama halihazırdaki PlayStation 4 konsoluna da değinildi. Buna göre önümüzdeki üç yıl boyunca taahüt ve kar kaynağı olmaya devam edeceği söylenen mevcut nesil konsol için The Last of Us: Part II, Death Stranding ve Ghost of Tsushima gibi platforma özel AAA oyunların geliştirilmesine de devam ediliyormuş.

Toplantı sırasında Marvel's Spider-Man oyununun konu mankeni olduğu kısa bir de gösterim yapılmış. Bildiğiniz gibi daha önceden verilen bilgi ışığında bu oyundaki yükleme sürelerinin yeni nesil PlayStation konsolunda önemli ölçüde kısaldığı söylenmişti. The Wall Street Journal muhabiri Takashi Mochizuki ise toplantı sırasında çektiği kısa bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Aşağıdan göz atabileceğiniz videoda, Marvel's Spider-Man oyununu PlayStation 4 Pro versiyonundaki yükleme ekranı sekiz saniye on salisede geçerken, yeni nesil PlayStation konsolunda bir saniyeden az bir sürede geçilebiliyor.