Sony, Yeni PlayStation’da Kendi Dijital Asistanına Yer Verebilir

Bugünlerde yerleşik bir dijital asistanla gelmeyen bir aygıt neredeyse kalmadı. Akıllı TV'lerimiz ve ev aletlerimiz bile sistemlerine akıllı asistanlar dahil edilmiş şekilde geliyor. Görünüşe bakılırsa Sony de yeni PlayStation konsolunda kendi dijital asistanına yer vermeyi düşünüyor.

Bu ihtimal, Sony'nin kendi dijital asistanını düşündüğünü gösteren bir patentin Daniel Ahmad tarafından keşfedilmesi ve Twitter'da paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Söz konusu patent dosyasındaki detaylara göre, Sony bu dijital asistanı PlayStation Assist olarak adlandırmayı planlıyor. Ancak bu bir oyun konsolu asistanı olacağı için, kullanıcılara hava durumunu söyleyen ya da hatırlatmalar yapan normal dijital asistanlar gibi çalışmayacak.

Sony has filed a new patent for an AI powered voice assistant called PlayStation Assist.



You can input a query and then the game will dynamically respond.



E.g. Ask for the nearest health pack > The game marks it on your map.https://t.co/BQWibOqSRP pic.twitter.com/PNKDEH7jGe