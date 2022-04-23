Sony Yeni PlayStation Plus Hizmetinin Kullanıma Sunulacağı Tarihleri Açıkladı
Sony'nin merakla beklenen game pass vari yenilenmiş PlayStation Plus hizmetinin lansman tarihleri belli oldu. İşte detaylar!
Sony, yepyeni üç farklı üyelik seçeneği bulunan PlayStation Plus hizmeti için hedeflediği lansman tarihlerini açıkladı.
Resmî PlayStation Blog sayfası üzerinden yapılan güncelleme duyurusunda Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, "lansman çabalarında harika ilerleme kaydettiklerini" ve hizmeti "Asya'daki belirli pazarlarda biraz daha erken, ardından Japonya'da" başlatacaklarını belirtti.
Blogda dört bölgedeki güncellenmiş lansman tarihleri listeleniyor. Bunlar, neredeyse tüm bölgelerde lansmanın birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Japonya hariç Asya pazarlarındaki lansmanın ilk olarak Mayıs ayı sonlarında, Avrupa'da ise Haziran ayı sonlarında gerçekleşmesi planlanıyor. Hedeflenen tarihler şu şekilde:
Yenilenmiş PlayStation Plus Hizmetinin Lansman Tarihleri
- Asya pazarları (Japonya hariç): 23 Mayıs 2022
- Japonya: 1 Haziran 2022
- Amerika: 13 Haziran 2022
- Avrupa: 22 Haziran 2022
Ryan ayrıca PlayStation'ın bulut akış sistemine erişiminin Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Malta, Polonya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya ve Slovenya'ya genişleteceğini de açıkladı. Bu, bulut sisteminin toplamda 30 pazarda mevcut olacağı anlamına geliyor ve Ryan, bu yeni eklenen pazarların lansman sırasında PlayStation Plus'ın Premium üyeliğine de erişebileceğini onayladı.
Ryan, "devam eden desteği" için PlayStation topluluğuna teşekkür ederek blog yazısını tamamlıyor ve "lansmana yaklaştıkça" hizmette paylaşılacak daha çok şeyin olacağını da ekliyor.
Sony Game Pass Vari Sistemini Duyurdu: PlayStation Plus Yenilendi
Xbox, Game Pass modeline geçtiğinden beri gerek PC gerekse konsol tarafında oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. Ekonomik olarak da oyuncuları mutlu eden sistem, geniş oyun yelpazesiyle oyuncuların yüzlerce oyuna tek kütüphaneden erişmesini sağlıyordu.
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