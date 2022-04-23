Sony Yeni PlayStation Plus Hizmetinin Kullanıma Sunulacağı Tarihleri Açıkladı

Sony, yepyeni üç farklı üyelik seçeneği bulunan PlayStation Plus hizmeti için hedeflediği lansman tarihlerini açıkladı.

Resmî PlayStation Blog sayfası üzerinden yapılan güncelleme duyurusunda Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, "lansman çabalarında harika ilerleme kaydettiklerini" ve hizmeti "Asya'daki belirli pazarlarda biraz daha erken, ardından Japonya'da" başlatacaklarını belirtti.

Blogda dört bölgedeki güncellenmiş lansman tarihleri listeleniyor. Bunlar, neredeyse tüm bölgelerde lansmanın birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Japonya hariç Asya pazarlarındaki lansmanın ilk olarak Mayıs ayı sonlarında, Avrupa'da ise Haziran ayı sonlarında gerçekleşmesi planlanıyor. Hedeflenen tarihler şu şekilde:

Yenilenmiş PlayStation Plus Hizmetinin Lansman Tarihleri

Asya pazarları (Japonya hariç): 23 Mayıs 2022

23 Mayıs 2022 Japonya: 1 Haziran 2022

1 Haziran 2022 Amerika: 13 Haziran 2022

13 Haziran 2022 Avrupa: 22 Haziran 2022

Ryan ayrıca PlayStation'ın bulut akış sistemine erişiminin Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Malta, Polonya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya ve Slovenya'ya genişleteceğini de açıkladı. Bu, bulut sisteminin toplamda 30 pazarda mevcut olacağı anlamına geliyor ve Ryan, bu yeni eklenen pazarların lansman sırasında PlayStation Plus'ın Premium üyeliğine de erişebileceğini onayladı.

Ryan, "devam eden desteği" için PlayStation topluluğuna teşekkür ederek blog yazısını tamamlıyor ve "lansmana yaklaştıkça" hizmette paylaşılacak daha çok şeyin olacağını da ekliyor.