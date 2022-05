Sony 3 Yeni Renkte PS5 Kapağını Satışa Sunacak

Sony, önceki galaktik esintili renk yelpazesini sürdürerek "belirli bölgeler" için Haziran 2022'de 3 yeni PS5 konsol kapağının geleceğini onayladı. Sony daha önce Ocak ayında Cosmic Red ve Midnight Black renklerindeki konsol kapaklarını piyasaya sürmüştü.

Nova Pink, Starlight Blue ve Galactic Purple, Haziran ayında son gelen 2 yeni varyanta katılıyor ve 3 DualSense kontrol cihazı rengiyle eşleşiyor. Orijinal PlayStation Blog gönderisinde kısa bir güncelleme sunan Sony şu ifadelere yer verdi:

A vivid range of PS5 Console Covers in Starlight Blue, Galactic Purple, and Nova Pink will be available in select regions starting June 2022: https://t.co/u4yqM3VA2x pic.twitter.com/CKcn2bS2Su