Sony 3 Yeni Renkte PS5 Kapağını Satışa Sunacak

Sony, önceki galaktik esintili renk yelpazesini sürdürerek "belirli bölgeler" için Haziran 2022'de 3 yeni PS5 konsol kapağının geleceğini onayladı. Sony daha önce Ocak ayında Cosmic Red ve Midnight Black renklerindeki konsol kapaklarını piyasaya sürmüştü.

Nova Pink, Starlight Blue ve Galactic Purple, Haziran ayında son gelen 2 yeni varyanta katılıyor ve 3 DualSense kontrol cihazı rengiyle eşleşiyor. Orijinal PlayStation Blog gönderisinde kısa bir güncelleme sunan Sony şu ifadelere yer verdi:

"ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'daki müşteriler için erken erişim ve sipariş imkânı 17 Haziran'dan itibaren direct.playstation.com üzerinden sağlanacak. Kapakların her biri 54.99 $ / 44.99 £ karşılığında satışa sunulacak."

A vivid range of PS5 Console Covers in Starlight Blue, Galactic Purple, and Nova Pink will be available in select regions starting June 2022: https://t.co/u4yqM3VA2x pic.twitter.com/CKcn2bS2Su — PlayStation (@PlayStation) May 17, 2022

Yeni PS5 Kapakları Tüm Bölgelerde Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Ne yazık ki diğer bölgelerde de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Daha önce olduğu gibi bu kapaklar hem standart PS5 konsolları hem de PS5 Digital Edition için mevcut olacak. Sony'nin farklı renklerdeki yeni kapakları bazıları için biraz pahalı gelebilir, özellikle de ülkemizdeki kur şartlarında elbette ancak küresel çapta baktığımızda Sony'nin mükemmel bir strateji oluşturduğunu kabul etmek gerek. Bu, Xbox Series X veya Xbox Series S'de sahip olduğumuz bir seçenek değil ve hiçbiri şu anda alternatif renklere sahip değil. Bu da Sony'ye özelleştirme avantajı sağlıyor.

Şimdiye kadar yalnızca PS5 için galaktik temaları gördük ancak daha özel seçeneklerle de gelecekte karşılaşacağımızdan eminim, öyle ki PS5 kapaklarını değiştirmek oldukça basit bir işlem. Nihayetinde piyasaya sürüldüklerinde God of War Ragnarök veya Marvel's Spider-Man 2'nin yer aldığı kapakların satışa sunulması da muhtemel.