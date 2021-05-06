Sony Yeni PS5 Modeli Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Görünüşe göre Japon teknoloji devi yeni PS5 modeli için planlar yapıyor. Ortaya atılan iddiaya göre, önümüzdeki yıl itibarıyla üretim aşamasına geçilecek. Detaylar haberimizde.

Sony, yeni nesil oyun konsolunu ilk olarak 12 Kasım 2020 tarihinde satışa sunmuştu. Bir hafta sonrasında da dünya genelinin tamamına dağıtılan konsol için şu anda bir hayli büyük stok sıkıntısının çekildiği, hepimizin bildiği bir durum. Japon teknoloji devi bu sorunun önüne geçebilmek için birtakım çalışmalar yürütürken, diğer yandan da yeni bir model üzerinde çalışıyormuş gibi görünüyor.

Yeni PS5 Modeli Mi Geliyor?

TSMC dahil tedarikçiler tarafından belirtilene göre Japon teknoloji devinin, önümüzdeki yılın ikinci ya da üçüncü çeyreği içinde yeniden tasarlanmış PlayStation 5 konsolunun üretim aşamasına geçmesi bekleniyor.

Kantan Games şirketinden Dr. Serkan Toto tarafından Twitter üzerinden paylaşılana göre, 5nm işlemcinin maliyet açısından oldukça yüksek bir seviyedeymiş. Bu nedenle de, yeni modelde AMD tarafından üretilmiş olan yarı özelleştirilmiş 6nm işlemci kullanılacakmış. Diğer bir deyişle, dış tasarımda herhangi bir yenilik görmeyeceğiz gibi görünüyor.

Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen son çeyreğe ilişkin finansal konferans sırasında konuşan Finans Direktörü Hiroki Totoki tarafından daha önceden söylenene göre, konsol tedarikinin önemli ölçüde arttırılmasının diğer faktörler ile yarı iletkenlerin stok sıkıntısı nedeniyle pek mümkün olmayacak. Aslına bakarsanız yarı iletken stok sıkıntısı sadece PS5 konsolunu değil, akıllı telefonlardan otomobillere kadar daha başka sektörleri de etkiliyor. Totoki, donanımın tasarımını değiştirmek veya ikincil bir kaynak bulmak gibi farklı yollara başvurabileceklerini dile getirmişti.

Öte yandan Finans Direktörü Hiroki Totoki, küresel donanım bileşenlerinin eksikliğini giderebilmek için, potansiyel olarak donanım tasarımlarını değiştirmek ve ikinci tedarikçiler sağlamak gibi çözüm yolları üzerine çalışmalar yaptığını da söyledi.

Son finansal konferansta Sony tarafından açıklanan rakamlara göre, dünya genelindeki PS5 satışları 7.8 milyon adete, PS4 satışları ise 115.9 milyon adete ulaşmış durumda. PS Plus abonelerinin sayısı 47.6 milyon olmuş iken, 2020 finansal yılı içerisinde PS4 ve PS5 genelinde 58.4 milyon adet birinci parti oyun satışı gerçekleştirilmiş. Genel olarak yapılan oyun satışları ise 338.9 milyon adet olup, % 17 birinci parti oyunlardan oluşuyor.