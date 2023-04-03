Yeni PSP mi Geliyor? Sony'den PS5 Pro Öncesi Yeni Donanım İddiaları!

Ünlü gazeteci ve sızıntılarıyla bilinen Tom Henderson'a göre yeni Sony donanımı, söylentilere konu olan PS5 Pro modelinden önce gelecek.

Henderson, E3'ün iptali, beklenenden düşük PSVR2 satışları ve söylentilere konu olan PS5 Slim/Pro modelleri hakkındaki son yayınında bunları söyledi. Henderson, Steam'den sonra Twitter'da da bu yeni donanımın henüz rapor edilmediğini açıkladı.

Henderson yayını sırasında "Bu konuda daha ayrıntılı bilgi verebileceğim ancak Pro'dan önce piyasaya sürülecek yeni bir Sony donanımı da var." ifadelerini kullandı. Raporunun devamında Henderson, bu yeni duyurulmamış Sony donanımı ve mevcut PS5 modelinin olası bir fiyat düşüşü hakkında daha fazla şey söyledi. İlginç bir şekilde Henderson, Sony'nin yeni donanımından bahsediyor ancak doğrudan 'PlayStation' markasından bahsetmiyor.

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Henderson, Sony bu yeni donanım parçasını duyurduğunda rekabetin nasıl tepki vereceğini görmenin ilginç olacağını da sözlerine ekledi.

İddialar gerçeğe dönüşürse gerçekten ilginç bir gelecek bizleri bekliyor ve Hendeson bizi meraklandırdı. Henderson şu ana kadar Sony'nin çıkarılabilir disk sürücülü yeni bir modelin yanı sıra PS5 Pro modelini de duyuracağını söyledi. Buna ek olarak sızıntıların sahibi Henderson, Sony'nin PlayStation Earbuds ve yeni bir PlayStation kulaklık serisi üzerinde çalıştığını da iddia etti. Tüm bunlar henüz Sony tarafından henüz doğrulanmadı.