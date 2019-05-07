Sony, Yeni State of Play Yayınını Bu Hafta Gerçekleştirecek

Nintendo Direct ve Inside Xbox programlarının ardından Sony de bu kervana State of Play ile katılmıştı. İlki geçtiğimiz Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen programın sıradaki bölümleri yılın belirli zamanlarında gerçekleştirilecek olan canlı yayınlar ile çıkacak karşımıza. Bu canlı yayınlar sırasında çeşitli yeni duyurular ve geliştirilme aşamasında olan oyunlarla ilgili yeni fragmanlar gösterilecek. Sony tarafından yapılan yeni bir açıklamayla, yeni bölümün bu hafta içerisinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

EU PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklama ile gerçekleştirilecek olan sıradaki State of Play yayını, 10 Mayıs 2019 Cuma günü TSİ 01:00 sıralarında başlayacak. Ancak heyecanlanmamanızı tavsiye ederiz; çünkü deyim yerindeyse 'ateş almaya gelir gibi' olarak nitelendirebileceğimiz bir canlı yayın gerçekleştirilecek. Öyle ki toplamda sadece on dakika sürecek. Bu canlı yayın sırasında, PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmekte olan yeniden yapım MediEvil oyununa derinlemesine bir bakışın atılacak olmasının yanı sıra yepyeni bir oyunun da duyurusunun yapılacağı söyleniyor. Bu oyun ile ilgili herhangi bir ipucu verilmiş değil. Haliyle de bahsi geçen oyunun bir PlayStation 4 oyunu mu, yoksa PlayStation VR oyunu mu olduğu bilinmiyor.

Bu arada PlayStation 5 ile ilgili kırıntı halinde de olsa yeni bir bilginin geleceği yönünde beklentiniz var ise üzülerek söylüyoruz ki bu umudunuz başka bir bahara kalacak; çünkü Sony Interactive Entertainment, canlı yayında PlayStation 5 ile ilgili herhangi bir şeye yer verilmeyeceğini kesin bir dille belirtti. Gerçi Mark Cerny daha önceden bu yıl içerisinde yeni nesil konsol ile ilgili herhangi bir yeni bilginin paylaşılmayacağını söylemişti ama yine de ufak çaplı bir şeylerin paylaşılmasını beklemiyor değiliz.

Son olarak yeni State of Play canlı yayınını ilkinde olduğu gibi tercihinize bağlı olarak Twitch, YouTube, Twitter veya Facebook kanalları üzerinden izleyebilirsiniz.