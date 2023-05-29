Sony Etkileyici Özelliklere Sahip Yeni Vlog Kamerası ZV-1 II'yi Tanıttı

Sony, ZV serisinden vlogger'ların ilgisini çeken ve sektördeki öncüsü ZV-1'in yeni nesli olan ZV-1 II vlog kamerasını piyasaya sürdü.

ZV-1 II, vlogger'ların daha ilgi çekici hikâyeler anlatmalarına olanak tanıyan göz alıcı fotojenik görüntü kalitesi sunmak için ZV-1'den daha geniş bir açıda çekim yapabilen 1.0 tip Exmor RS™ görüntü sensörü, BIONZ X™ görüntü işleme motoru ve ZEISS® Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-4i lens ile tasarlandı.

18-50mmii geniş açılı lensi, birden fazla yüzü tanıyan ve iki veya üç kişiyi içeren selfie fotoğraflarını çekerken tüm yüzleri otomatik ayarlı olarak keskin ve net tutan Çoklu Yüz Tanıma iii özelliği ile birlikte geliyor. ZV-1 II, seyahate uygun boyu ve gelişmiş özellikleri nedeniyle öne çıkan bir vlog kamerası olarak dikkat çekiyor.

ZV-1 II Vloggerlara Neler Vaat Ediyor?

ZV-1 II, içerik yaratıcıların sofistike özelliklerin tadını çıkarmasına olanak tanıyan bir dizi yeni ve popüler özellik sunuyor.

Ultra Geniş Açı ve Zoom: 18mm ii geniş görüş açısı, özellikle kısa mesafede selfie çekerken tüm sahnede çekici fotojenik görüntü yakalamayı kolaylaştıran bir özellik.

18mm ii geniş görüş açısı, özellikle kısa mesafede selfie çekerken tüm sahnede çekici fotojenik görüntü yakalamayı kolaylaştıran bir özellik. Arka Plan Bulanıklığı Özelliği: tek bir dokunuşla arka planı odak dışı bırakarak güzel bir bulanıklık efekti veriyor.

tek bir dokunuşla arka planı odak dışı bırakarak güzel bir bulanıklık efekti veriyor. Akıllı 3 Kapsül Mikrofon: insan yüzlerini veya nesneleri tanıyan ve otomatik olarak dâhili mikrofonun yönünü değiştiren bir özellik sunuyor.

insan yüzlerini veya nesneleri tanıyan ve otomatik olarak dâhili mikrofonun yönünü değiştiren bir özellik sunuyor. Sinematik Vlog Ayarı: bir vlog kamera kullanarak ortam görüntülerini kolayca çekme isteklerine yanıt veriyor.

ZV-1 II, hareket halindeyken kullanım için mükemmel olmasıyla birlikte kompakt ve hafif tasarımı, optik geniş zoom objektifi ile bile cebinizde veya küçük bir çantada kolayca taşınabiliyor.

İçerik üreticileri, kolay akıllı telefon bağlantısıyla içeriği kolayca bağlıyor ve paylaşabiliyor.

Yeni ZV-1 II, çeşitli Sony yetkili bayilerinde Temmuz 2023'te satışa sunulacak.