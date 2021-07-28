Sony ZV-E10 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Sony, video içerik üreticileri hedeflenerek geliştirilen ve farklı senaryolar için değiştirilebilir lens imkanı sunan Sony ZV-E10 ile karşımıza çıktı. Sony ZV-E10 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Sony ZV-E10 Özellikleri

Vlogger ve diğer tüm video içerik üreticileri göz önüne alınarak tasarlanan ZV-E10, ZV-1 ile benzer bir konsepte ancak değiştirilebilir lenslere ve aynasız yapıya sahip bir model. Özellikle tek kişilik çekimler için bir dizi çekim modu ve tasarımsal uyarlama ile gelen modelin dijital ekranını, kameranın ön kısmına doğru çevirme imkanı sunuluyor.

Teknik detaylara indiğimizde 24,2 MP efektif çözünürlüğe sahip APS-C Exmor CMOS sensör ile karşılaşıyoruz. Bu sensörle 4K çözünürlükte 30 FPS, Full HD çözünürlükte ise 120 FPS video kaydı alabiliyorsunuz. 3.0 inç boyutunda LCD dokunmatik ekran ile yaptığınız çekimleri anlık olarak takip edebilirken, dahili mikrofonlar da arkadaki sesleri asgariye indirmek için özel olarak tasarlanmış durumda.

Tamamen dolu batarya ile yüz yirmi beş dakikaya kadar kayıt yapabilen model, diğer taraftan yine tamamen dolu batarya ile dört yüz kırk adet çekim yapabiliyor. Ayrıca şarj etmek istediğinizde kutudan çıkan USB-C kablodan yardım alabiliyorsunuz. Tabii ki bu durum kullanım senaryosuna bağlı olarak bir avantaj ya da bir dezavantaj olabilir.

ZV-E10 Teknik Özellikleri Neler?

Sensör: 25 MP APS-C Exmor CMOS (Efektif 24,2 MP)

25 MP APS-C Exmor CMOS (Efektif 24,2 MP) Video Kaydı: 30 FPS @ 4K / 120 FPS @ Full HD

30 FPS @ 4K / 120 FPS @ Full HD ISO Hassasiyeti: 100 - 32.000

100 - 32.000 Dahili Mikrofon: Var

Var Dahili Hoparlör: Var

Var Harici Depolama: SD Kart

SD Kart Dahili Flaş: Yok

Yok Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth

Wi-Fi ve Bluetooth Kablolu Bağlantı: USB-C, Dual 3,5 mm ve Micro HDMI

USB-C, Dual 3,5 mm ve Micro HDMI Batarya Kapasitesi: 1.080 mAh

1.080 mAh Kullanım Süresi: 125 Dakikaya Kadar / 440 Çekime Kadar

Sony ZV-E10 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre ZV-E10, Ağustos 2021 içerisinde satışa sunulacak. Modelin fiyatı sadece gövde ile 699 dolar olacakken, 16 - 50 mm kit ile 799 dolar olarak satışa sunulacak. Söz konusu modelin ülkemizde de satışa sunulması beklenirken fiyatın nerede konumlanacağı şu an için bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.