Sony'nin Gizemli PlayStation Teslimatı Ortaya Çıktı

Tweak Town tarafından ortaya çıkarılan bir nakliye defterine göre Sony, denizaşırı ülkelere yaklaşık 700 kg (yaklaşık 1500 pound) değerinde gizemli PlayStation konsolları gönderdi. Paketler Birleşik Krallık'tan Virginia'ya gönderildi. Nakliye defterine göre paketler prototip video oyun konsolları olarak not edilmiş.

Peki bu gizemli PlayStation konsolları tam olarak ne?

Dürüst olmak gerekirse kimse tam olarak ne olabileceğinden emin değil. Tweak Town'ın belirttiği gibi gönderimin yapıldığı yer olan Norfolk, Virginia'da bilinen bir Sony fabrikası yok. Yine de o bölgede bazı Sony servis merkezleri var ve defter, sevkiyatı HS Code #981700 olarak listelediğinden konsol parçalarıyla ilgili bir şey olabilir. Bununla birlikte Virginia'nın paketler için sadece aktarma noktası olması da mümkün. Son varış noktasına başka bir seyahat yöntemiyle devam etmiş olması ihtimaller arasında.

Şu anda bildiğimiz tek şey Sony'nin PlayStation VR 2 üzerinde çalıştığı. Şirket kısa süre önce ürünün adını açıklamıştı bu nedenle erken test amacıyla kullanıcılarına veya geliştiricilere göndermek için şimdiden bazı prototipler oluşturmuş olmaları gayet geçerli bir neden. Bu gizemli PlayStation konsolları prototip olarak listelendiğinden PSVR2'nin prototip sürümlerine bakıyor olabiliriz ancak PS5 Pro gibi geliştirilmiş bir PS5'in erken prototipleri olmaları da mümkün. Bu konsollar temel olarak PS5'in daha gelişmiş bir versiyonu olarak geliştiriliyor olabilir. Hatta üst seviye PC'lere daha yakın bir donanım sunabilir. Veya spekülasyonlara göre Sony'nin bir yere boşaltması gereken daha eski PS5 prototipleri bile olabilirler.

Bununla birlikte özellikle şu zamanlarda piyasayı yavaşlatan devam eden çip kıtlığı ve Sony'nin PS5'i stokta tutmakta karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında PS5 Pro'nun bu kadar erken ortaya çıkması pek olası değil. Yine de hiçbir şey imkânsız değil.