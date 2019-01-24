Sophie Turner, Game Of Thrones’un Finalini Arkadaşlarına Söylemiş

Game of Thrones’ta canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle yer yer sinirlerimizi bozan, yer yer de hüzünlendiren Sophie Turner, final sezonunun nasıl biteceğini bazı arkadaşlarına söylemiş!

Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonun yayınlanmasına 2 aydan fazla bir süre var; ancak bazı şanslı kişiler ikonik dizinin finalini önceden öğrenmişe benziyor. Dizide Sansa Stark karakterine hayat veren Turner, Game of Thrones’un nasıl biteceğini bazı arkadaşlarıyla çoktan paylaşmış!

Efsane dizinin kemik oyuncu kadrosundaki isimlerden biri olan 22 yaşındaki aktris, sır tutma konusunda hiç iyi olmadığını söylüyor:

“İnsanların bana artık özel şeyler söyleyeceğini sanmıyorum çünkü bunu saklayamayacağımı biliyorlar. Zaten Game of Thrones’un sonunu birkaç kişiye söyledim bile”

Peki Turner’ın arkadaşları bu kritik bilgiyi ondan nasıl aldı? Güzel oyuncunun açıklamalarına göre, bu pek de zor olmamış.

“Onlara, ‘Hey, gerçekten bilmek istiyorsanız size söyleyebilirim’ dedim” ifadelerini kullanan Turner, bu büyük sırrı paylaştığı kişilere sonuna kadar güvendiğini eklemeyi de ihmal etmiyor.

17 Ocak’ta InStyle Magazine 'e konuşan ünlü oyuncu, Game of Thrones için saçlarını yıkamasının yıllarca yasaklandığını söylemişti.

George R.R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan efsane dizi, 6 bölümlük final sezonuyla 14 Nisan’dan itibaren izleyicilerle buluşacak. Fransız sinema dergisi Premiere, ilk iki bölümün 60 dakika, 3, 4, 5 ve 6. bölümlerin ise 80 dakika uzunluğunda olacağını iddia ediyor. Söz konusu sürelerin doğru olduğunu varsayarak, her bölümün film tadında olduğu bir final sezonu bizleri bekliyor demektir.