Sophie Turner’lı Dark Phoenix’ten Yeni Fragman

Merakla beklenen X-Men spin-off’u Dark Phoenix’ten yepyeni bir fragman geldi. Jean Grey karakterinin gençliğine odaklanan filmin başrolünde, Game of Thrones’un Sansa’sı Sophie Turner’ı izleyeceğiz.

Beyaz perdede 19’uncu yılını deviren X-Men serisinin en önemli karakterlerinden birisi olan Jean Grey, kendi hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Jean Grey’in gençliğine, X-Men: Apocalypse filminde olduğu gibi Sophie Turner hayat veriyor. Merak edenler için Dark Phoenix’in konusundan kısaca bahsedelim.

Jean, uzayda kurtarma görevi sırasında gizemli bir kozmik gücün etkisinde kalır. Eve döndükten sonra bu güç onu daha güçlü kılmakla kalmaz aynı zamanda çok daha dengesiz bir hale getirir. İçindeki bu varlık ile savaşan Jean, kontrolden çıkar. En sevdikleriyle karşı karşıya gelen Jean, gezegen için ölümcül bir tehdit haline döner. Onu durdurabilecek tek güç ise X-Men’dir.

Filmde Turner’a, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters ve Jessica Chastain gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Birçok X-Men filminde imzası bulunan Simon Kinberg tarafından yazılıp yönetilen Dark Phoenix, 7 Haziran’da vizyona girecek.

Dark Phoenix Fragmanı



