Sorun Bildir Butonu App Store'a Geri Döndü

Apple tarafından bir süre önce kullanımdan kaldırılan ve kötü uygulamaların bildirilmesini sağlayan 'Sorun Bildir' butonu, bazı yeni işlevlerle App Store'a geri döndü. Artık kullanıcılar, çeşitli sorunlar yaşadıklarında bu butonu kullanarak şirkete bilgi verebilecekler.

Sorun Bildir Butonu Tekrar Kullanıma Sunuldu

App Store üzerinde yer alan en popüler 1.000 uygulamanın %2'sinin dolandırıcılık ya da sahtekarlık içerdiğini keşfeden yakın tarihli bir raporun ardından Apple, App Store'a Sorun Bildir butonunu tekrar ekledi. iOS 15 güncellemesinin bir parçası olarak sunulan özellik, kullanıcıların bu tür davranışları rapor edebilmesine olanak sunuyor.

Aslında Sorun Bildir butonu uzun bir süre App Store'da yer almıştı ve 'Şüpheli Etkinlik Bildir', 'Kalite Sorunu Bildir' ve 'Geri Ödeme İste' gibi alt işlevlere sahipti. Öte taraftan Apple, beklenmedik bir şekilde bu butonu kullanımdan kaldırmıştı. Şimdi, geçmişte de olduğu gibi dolandırıcılık ya da sahtekarlık üzerine rapor oluşturma şansına sahipsiniz.

App Store Kuralları Değişti

App Store Small Business programı önümüzdeki en az üç yıl daha devam edecek.

Geliştiricilerin talebi üzerine indirme, derecelendirme, alaka düzeyi ve kullanıcı davranışı gibi kriterlere dayanan arama sistemi devam edecek. Bu sistem tıpkı Small Business programı gibi önümüzdeki en az 3 yıl daha devam edecek.

Apple, çeşitli sebeplerden ötürü reddedilen uygulamaların sayısı, devre dışı bırakılan müşteri ve geliştirici hesaplarının sayısı, arama sorguları ve sonuçlarla ilgili veriler de dahil olmak üzere uygulama inceleme süreci hakkında daha ayrıntılı ve şeffaf bir rapor yayımlayacak.

Yılda 1 milyon doların altında kazanan küçük geliştiricilere 250 ila 30.000 dolar arasında ödeme yapılacak küçük geliştirici yardım fonu duyuruldu. Bu program sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geliştiricilerin katılımı ile sınırlı olduğu için diğer ülkelerdeki geliştiricilerin katılması mümkün değil.

Peki siz Apple tarafından atılan bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu buton dolandırıcılık ve sahtekarlık vakalarını düşürmek için uygulanabilir bir yöntem mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.