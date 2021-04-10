Beynimizin İşleyişine Göre Sorunlar Nasıl Çözülür?

İnsan beyninin işleyişine göre sorunlar nasıl çözülür? İnsanlar olarak sorunlarımızı neden bir şeyleri çıkartarak değil de ekleyerek çözme eğilimi gösteriyoruz? Son yapılan araştırma, insanların sorunlar karşısındaki savunmasının nasıl işlediğine ışık tutuyor.

Her Gün Karşılaşılan Sorunlar Nasıl Çözülür?

İnsanlar günlük hayatta herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman bozuk veya uyumsuz parçayı çıkarmak yerine onu sağlamlaştırabilecek bir parça eklemenin yolunu arar. Siz de sorunlarınızı bir şeyleri çıkararak değil de bir şeyler ekleyerek çözmeye çalışanlardansanız ve bunun neden bu şekilde işlediğini merak ediyorsanız bilim insanlarının buna bir cevabı olabilir.

8 farklı deney ve 1.585 kişi ile yapılan bir çalışma, insan beyninin sorunlar karşısında çözüm bulmak söz konusu olduğunda çıkarma yapma yerine toplama yapma eğiliminde olduğunu gösterdi. Bu araştırma aynı zamanda insanların çoğu zaman sorunları çözüme kavuşturmak için bir şeyleri ortadan kaldırma stratejisini aklından bir anlığına bile geçirmediğini gösteriyor.

Araştırmacılara göre insanların büyük bir çoğunlukla yeni parçalar toplamasının, sorunun ortaya çıkmasına neden olan parçalardan kurtulmamasının birkaç nedeni var. Bu nedenlerden ilki insanın yüksel bilişsel bir yükün altında olması, ikincisi ise insanın önündeki seçenekleri değerlendirmek için yeterli zamanının olmamasıdır.

Virginia Üniversitesinden mühendis Leidy Klotz, "Bu benim ana ilgi alanım mühendislik tasarımında çok sık başıma geliyor ama bunun yanı sıra yazı yazma, yemek pişirme ve diğer birçok zaman da meydana geliyor. Sadece kendi çalışmalarınızı düşünün. Sizin de bunu yaşadığınızı fark edeceksiniz" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Aklımıza gelen ilk şey, onu daha iyi hale getirmek için ne ekleyebileceğimiz oluyor. Makalemiz, (sorunları çözmedeki) tek doğru cevap çıkarmak olsa dahi bunu bizim zararımıza yaptığımızı gösteriyor."

Araştırmacılar, deneylerin bir tanesinde katılımcılardan bir lego yapısını daha fazla ağırlık alabilmesi için lego yapısını geliştirmeleri istendi. Gönüllülerin yarısına tuğlaları alıp ekleyebilecekleri, yarısına da ekleyemeyecekleri söylendi.

Tuğlaları alabileceği söylenen grubun yüzde 61'i bir tuğla alarak sorunu ortadan kaldırdı. Bu, lego yapısını sağlamlaştırmanın çok daha hızlı ve verimli bir yolu olmuştu. Tuğla ekleyemeyecekleri söylenen grubun ise sadece yüzde 41'i bazı tuğlaları çıkarma yoluna başvurdu.

Virginia Üniversitesinden Psikolog Benjamin Converse, yapılan araştırma ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: