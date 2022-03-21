Soruşturma: Apple 10 Milyon Dolar Dolandırıldığını İddia Ediyor
Apple'ın eski bir çalışanının Apple'ı 10 milyon dolar dolandırıldığı iddia ediliyor. Zanlı beş federal suçlamayla karşı karşıya.
Eski bir tedarik zinciri alıcısının şirkete 10 milyon dolara mal olduğu tahmin edilen büyük bir Apple dolandırıcılığı vakası ortaya çıkarıldı. 10 yıl boyunca Apple'ın Küresel Hizmet Tedarik Zinciri bölümünde alıcı olarak çalışan Dhirendra Prasad, beş federal suçlamayla karşı karşıya durumda.
CBS SF'ın haberine göre Eski bir Apple çalışanı olan Dhirendra Prasad, teknoloji devini birkaç yıl boyunca milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla federal suçlamalarla karşı karşıya. Savcılar, Prasad'ın "Apple'ı dolandırmak için birden fazla farklı plan" yürüttüğünü iddia ediyor. Bu planlar arasında komisyon almak, parça çalmak ve Apple'ın hiç almadığı ürün ve hizmetler için ödeme yapmasına neden olmak gibi suçlar bulunuyor. Mevcut hesaplamalara göre eski Apple çalışanı olan zanlının Apple'a verdiği zarar 10 milyon doların üzerinde. Prasad, dolandırıcılık ve kara para aklama yapmak için Apple ile iş yapan iki satıcıyla işbirliği yapmakla suçlanıyor. Robert Gary Hansen ve Don M. Baker olarak tanımlanan sözde işbirlikçiler ayrı federal davalarda suçlanmaktalar.
Geçmişte Yaşanan Çalışan Dolandırıcılıkları
Apple'ın kaybedilen paranın yaklaşık yarısını geri alabileceği düşünülüyor. Suçlamalara ek olarak hükûmet, beyan edilmemiş gelirle ilgili olarak ABD hükûmetini dolandırmak için komplo kurmakla suçlanan Prasad'dan yaklaşık 5 milyon dolarlık mal ve nakit ele geçirmeye çalışıyor. Çalışan dolandırıcılığı büyük bir sorun ve bazı şaşırtıcı rakamların oluşmasına neden oluyor.
- Dolandırıcılık, şirketlerin her yıl tahmini olarak gelirlerinin %5'ini kaybetmesine neden oluyor.
- Ortalama bir dolandırıcılık davası bir şirkete 1.509.000 dolara mal oluyor.
- Dolandırıcılık vakaları en yaygın olarak şu dört alanda ortaya çıkıyor: operasyonlar, muhasebe, yönetim ve üst yönetim veya satış.
- Faturalandırma ve bordro dolandırıcılığı, küçük işletmelerde büyük şirketlere kıyasla iki kat daha fazla oranda gerçekleşiyor.
- Zimmete para geçirme vakalarının %85'i bir yönetici tarafından, vakaların beşte biri ise C düzeyindeki bir yönetici tarafından işlenmekte.
- Vakaların %79'u suçu işleyen birden fazla kişiyi içeriyor.
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