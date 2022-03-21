Soruşturma: Apple 10 Milyon Dolar Dolandırıldığını İddia Ediyor

Eski bir tedarik zinciri alıcısının şirkete 10 milyon dolara mal olduğu tahmin edilen büyük bir Apple dolandırıcılığı vakası ortaya çıkarıldı. 10 yıl boyunca Apple'ın Küresel Hizmet Tedarik Zinciri bölümünde alıcı olarak çalışan Dhirendra Prasad, beş federal suçlamayla karşı karşıya durumda.

CBS SF'ın haberine göre Eski bir Apple çalışanı olan Dhirendra Prasad, teknoloji devini birkaç yıl boyunca milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla federal suçlamalarla karşı karşıya. Savcılar, Prasad'ın "Apple'ı dolandırmak için birden fazla farklı plan" yürüttüğünü iddia ediyor. Bu planlar arasında komisyon almak, parça çalmak ve Apple'ın hiç almadığı ürün ve hizmetler için ödeme yapmasına neden olmak gibi suçlar bulunuyor. Mevcut hesaplamalara göre eski Apple çalışanı olan zanlının Apple'a verdiği zarar 10 milyon doların üzerinde. Prasad, dolandırıcılık ve kara para aklama yapmak için Apple ile iş yapan iki satıcıyla işbirliği yapmakla suçlanıyor. Robert Gary Hansen ve Don M. Baker olarak tanımlanan sözde işbirlikçiler ayrı federal davalarda suçlanmaktalar.

Geçmişte Yaşanan Çalışan Dolandırıcılıkları

Apple'ın kaybedilen paranın yaklaşık yarısını geri alabileceği düşünülüyor. Suçlamalara ek olarak hükûmet, beyan edilmemiş gelirle ilgili olarak ABD hükûmetini dolandırmak için komplo kurmakla suçlanan Prasad'dan yaklaşık 5 milyon dolarlık mal ve nakit ele geçirmeye çalışıyor. Çalışan dolandırıcılığı büyük bir sorun ve bazı şaşırtıcı rakamların oluşmasına neden oluyor.