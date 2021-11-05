Araştırmacılar, Sosyal Becerikli Robotlar Üzerinde Çalışıyor

Sosyal becerikli robotlar genellikle bilim kurgu filmlerinde yer alıyor. Bu filmlerde çoğunlukla robotların insanlara yardım ettiği ya da tam aksine robotların insanlığın zarar görmesi için çaba sarf ettiği görülüyor ancak gerçek dünyaya bakılacak olduğunda robotların gerçekten çok az sosyal becerisi var.

Araştırmacılar, bu alanda gelişmiş robotlar geliştirmek için onlara diğer robotlar ile nasıl etkileşime girebileceğini öğretmek istiyor. Araştırma, insan ve robot etkileşiminin gelişmesine de çok büyük fayda sağlayabilir. Hatta bununla da sınırlı kalmayabilir ve psikologların insanlar arasındaki sosyal etkileşimi daha iyi analiz etmesine yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, Sosyal Becerikli Robotlar Geliştirmeye Çalışıyor

Bilim insanları, bu etkileşimleri incelemek için robotların hem sosyal hem de fiziksel hedefleri takip etmesine olanak tanıyan bir 2 boyutlu bir ortam yarattı. Örneğin bir robotun fiziksel hedefi belirli bir yüzeyin üzerine yerleştirilmiş ağaca gitmekle sınırlı kalırken sosyal hedefi ise başka bir robotun ne yapmaya çalıştığını tahmin etmek ve bunu temel alarak hareket etmek olabilir.

Araştırma ekibi, üç tür robot yarattı. İlkinin sadece fiziksel bir hedefi var. İkincisinin hem fiziksel hem de sosyal hedefi var ancak bu robotlar tüm robotların sadece fiziksel hedefi olduğunu varsayıyor. Üçüncü robot da diğerlerinin hem sosyal hem de fiziksel bir hedefi olduğunu varsayıyor, böylece bir hedefe ulaşmak için başkaları ile bir araya gelmek gibi daha gelişmiş bir eylemde bulunabiliyor.

Araştırmacılar, robotlar üzerinde gerçekçi ve tahmin edilebilir etkileşimler gözlemledi. İnsanlara birbirleri ile etkileşime giren robotların videoları gösterildiğinde ne tür bir sosyal etkileşimin meydana geldiği konusunda insanlar modelle çoğunlukla hemfikir oldu.

Ekip, araştırmanın sonucunun diğer bilim insanlarının benzer sosyal etkileşimler üzerinde çalışma gerçekleştirmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Ekip, bundan sonraki adımda daha fazla etkileşim olanağı sunan 3 boyutlu, daha karmaşık bir ortam oluşturmayı planlıyor.

Araştırmanın yazarlarından Andrei Barbu, araştırmanın nihai amacının robotlara yalnızca sosyal olarak nasıl daha iyi etkileşim kurabileceğini öğretmenin olmadığını belirterek asıl amacın robotlara insani beceri ve düşünce kazandırmak olduğuna işaret etti.

Başlangıçta da yer verildiği üzere sosyal becerikli robotlar geliştirmek, daha sorunsuz ve daha pozitif insan ve robot etkileşimlerine katkı sağlayabilir.