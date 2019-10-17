Sosyal Medya Bağımlılığı Depresyon Riskini Arttırıyor! Aman Dikkat

Sosyal medyada kaç saat vakit geçiriyorsunuz? Eğer 3 saaten fazla sosyal medyada vakit geçiriyorsanız dikkatli olun. Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, sosyal medya bağımlılığında depresyon ve uyku hastalıkları riskinin üç kat arttığını açıkladı.

Sosyal medya sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Doçent Doktor Hikmet Fırat yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Uykusuzluk odaklanma problemine, depresyona, kilo alımına ve bazı metabolik hastalıklara neden olabiliyor. Akşam saat 21.00 dolayında salgılanmaya başlayan melatoninin kandaki düzeyi, ilerleyen saatler boyunca artar. Sabaha karşı ise azalır ve uyanmamızı sağlar.

Oysa bilgisayar, cep telefonu günlük hayatımıza girdiğinden bu yana, ışığa bu kadar duyarlı olan melatoninin salınımını, mavi ışık yayan elektronik aletlerle engellemekle kalmıyor, sosyal medyadan gelen uyarılmalarla uyku sürelerimizi daha da kısaltıyoruz. Günde üç kez ve daha fazla sosyal medyaya bağlanıyorsanız dikkat etmelisiniz. Uykusuzluk odaklanma problemine, depresyona, kilo alımına ve bazı metabolik hastalıklara da neden olabiliyor."

Hikmet Fırat, yatak odasına kesinlikle cep telefonu götürülmemesi uyarısında bulundu.