Sosyal Medya Bağımlılığına Yazılımla Tedavi Dönemi

Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığını yenmek için uygulama geliştiren gençler, aynı ilgi alanlarındaki kişileri etkinliklerde toplayıp sosyalleştirmeyi hedefliyor.

Uygulama Bağımlılığını Yenen Uygulama

Yaşadığı sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için çeşitli yöntemler deneyen Ali Soyaslan, bunun çaresini bir mobil uygulama geliştirmekte buldu. Kendisi gibi sosyal medya bağımlısı olan kişileri aynı çatı altında toplayan uygulama, bu kişilerin ilgi duydukları etkinliklerde bir araya gelmesini sağlıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Soyaslan, "İnsanların sosyal medyada yüzlerce arkadaşı var ama 'hadi bir kampa gidelim' dediğin zaman kimseyi bulamıyorsun. Sosyal medya herkesi sosyalleştirme vaadi ile geldi ama herkesi yalnızlaştırdı, ekran başına kilitleyip gitti." dedi.

Bu duruma karşıo çalışma yaptığını belirten Soyaslan, "Bu yüzden bir yazılım geliştirdim. Bu yazılım ile ahlak ve yasa dışı olmamak kaydıyla sinemaya gitmek, kahve içmek, kamp yapmak, bisiklet sürmek, dans etmeyi öğrenmek, yurt dışına, şehir dışına gitmek hiç fark etmez sana eşlik edecek aynı ilgi alanındaki kişileri bulabiliyorsun." diyerek ekledi.

Bu yazılımın partner bulmak ya da ticari kullanımlar için geliştirilmediğini belirten Ali Soyaslan, uygulama içerisinde 18 yaş sınırının olduğunu ancak üst sınırın olmadığını belirtti. Ayrıca yoğunluklu yaş aralığının 25 ila 30 olduğunu da ifade etti.