Sosyal Medya Bağımlılığının Nedeni Bulundu

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Binghamton Üniversitesinde görevli bir grup psikolog, sosyal medya bağımlılığının oluşmasına neden olan karakter özelliklerini tespit etmek için başlattıkları çalışmanın sonucunu yayınladılar.

Medical Express isimli internet sitesinin yaptığı haberle birlikte ortaya çıkan yeni araştırrmada Binghamton’da çalışan psikologlar, 300 öğrenciyi bir araya getirerek, hangi karakter özelliklerinin sosyal medya bağımlılığına daha yatkın olduğunu buldular. Araştırma öncesinde daha içine kapanık ve sosyal özellikleri düşük öğrencilerin sosyal medya bağımlılığına sahip olacağını düşünen araştırmacılar, tam tersi bir sonuca ulaştılar.

Elde edilen sonuçlara göre genelde rahat iletişim kuran ve hedefe odaklı kişilerin sosyal medya bağımlısı olduğunu söyleyen psikologlar, böylesine kişilik özellikleri olanların internette daha fazla vakit geçirdiğini söylediler.

Bütün faktörlerden ziyade iletişim kurma ve hedefe odaklanma özelliklerini bir araya getiren kişilerin, diğer tüm kombinasyonlara oranla daha bağımlı olduğu aktarıldı. Hedefe odaklı insanların sadece açık bir şekilde nevrotik olmaları veya rahat iletişim kuran kişiler olmaları durumda sosyal ağlara bağımlı olabildiğini kaydedildi. Ancak hedefe odaklı olmanın kendi başına bağımlılığın ortaya çıkmasına yol açmadığı da söylenenler arasında yerini aldı.