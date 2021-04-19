Sosyal Medya Beğenileri Anılarımıza Olan Hislerimizi Değiştiriyor

Yeni yapılan bir araştırma, sosyal medya beğenileri hakkında bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Sosyal medya uygulamalarında paylaştığımız fotoğrafların beğenme sayısına bağlı olarak o fotoğrafın çekildiği günle ilgili düşüncelerimiz de yeniden şekilleniyor.

Sosyal Medya Beğenileri Sanılandan Daha Önemli

Anıların çoğunlukla özel ve değerli olduğu düşünülür fakat insanlar son birkaç senede telefonun hafızasının dolduğunu belirten bildirimlere alıştı. Telefonda yeterli boş olmadığı durumlarda insanlar anılarından kolaylıkla vazgeçebilecek bir hale geldi. Yeni bir araştırma ise sosyal medyanın insanların anılarını nasıl değiştirme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.

Bu araştırmaya göre Facebook'ta gönderilerin aldığı beğeni sayısı gibi etkileşim oranını değiştiren faktörler özellikle çok beğenilmeyen anılar paylaşıldığında insanların belirli anılarla ilgili düşüncelerini büyük ölçüde değiştirebilir.

The Conversation'daki habere göre araştırma için 60 sosyal medya kullanıcısının yardımı alındı. Bu kişilerle ayrıntılı bir röportaj yapıldı. Araştırmada özellikle insanların Timehop, Facebook Anılar ve Apple Anılar gibi özellikleri nasıl kullandığı incelendi. Katılımcılara bu farklı özelliklerle anıların hatırlanmasına ilişkin düşüncelerinin ne olduğu soruldu. Bazıları bu tür özellikleri son derece korkutucu bulurken bazıları da unutulan anıları hatırlamalarına katkı sağladığından oldukça faydalı buldu.

Paylaşılan bir anının aldığı beğeni sayısının onları etkileyip etkilemediği de soruldu. Katılımcılar bazı durumlarda beğeni sayısına bağlı olarak anıları hakkında farklı düşüncelere sahip olmaya başladığını söyledi.

Araştırma sonucunda sosyal medyadaki beğeni sayısının bir anının ne kadar değerli olup olmadığını belirlediği öğrenildi. Örneğin bir katılımcı, anılarının onun için oldukça özel olmasına rağmen başkalarının anıları hakkında ne düşündüğüne bağlı olarak hareket ettiğini belirtti. Öte yandan yeterince beğeni alamamak da anılara yüklenen değerin ötesine geçebilir. Başka bir katılımcı, anısının üç beğeni alması o beğeni sayısının anısının önüne geçebildiğini ifade etti.

Katılımcılar içerisinde bulunduğu durumun farkındaydı fakat bundan kurtulmanın zor olduğunu söylediler. Katılımcılar, anılarının özel olduğunu ve sosyal medya platformlarındaki beğeni sayısından etkilenmemesi gerektiğini söyleseler de bazıları yine de sosyal medya kullanıcılarının tepkisinden etkilendiğini dile getirdi.

Katılımcıların bahsettiği anılar genellikle onlar için önemi büyük anılardan oluşuyor. Komik, eğlenmek için öylesine çekilmiş fotoğrafların beğeni sayısı düşük olduğunda katılımcılar bunu çok daha önemsemiyor fakat çok fazla değer yüklediği bir fotoğrafın yeterince beğeni alamaması, onları duygusal anlamda çok kötü etkileyebiliyor.