Sosyal Medya Bekçileri Zararlı Paylaşımları Engelleyecek

Pazartesi günü Britanya’da yeni bir sosyal medya denetleme yasası önerisi yapıldı. Yeni yasada, kullanıcılarını zararlı içeriklerden koruyamayan sosyal medya şirketlerinin ve sahiplerinin önemli para cezalarına çarptırılmaları istendi.

14 yaşındaki Molly Russell isimli genç kızın yakın zaman önce hayatını kaybetmesi, sosyal medya üzerinden zararlı içeriklere kolayca ulaşmanın ortaya çıkardığı problemleri Britanya’nın gündemine taşımıştı. Russell’ın annesi ve babası, kızlarının internet üzerinde gördüğü görüntüler sonrasında depresyona girdiği, sonrasında da canına kıydığını söylemişlerdi.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, “Bu şirketlere kullanıcılarını korumak için bazı yasal yükümlülükler getiriyoruz. Eğer bunu yapmazlarsa, ağır cezalarla karşılacaklar.” açıklamasını yaptı. May’in en vurucu sözleri ise “Sosyal medya sitelerinin kendi kendilerini denetleme dönemi sona ermiştir; artık bunu biz yapacağız” oldu.

Sosyal medya sitelerini sürekli denetleyen kişileri ele alarak, zararlı içeriklerin yayınlanıp yayınlanmadığını denetlemeyi düşünen hükümet yetkilileri, böylece hangi sitelerin görevlerini yerine getirdiğini hangilerinin getiremediğini göreceklerini aktardılar.

14 yaşındaki kızın intihar etmesinin yanı sıra Yeni Zelanda’da yaşanan hazin saldırının görüntülerinin de sosyal medya siteleri üzerinden hızlıca yayılması da Britanyalı yetkilileri harekete geçiren bir başka detay oldu.

Facebook'un İngiltere Kamu Politikası Başkanı Rebecca Stimson, yeni kuralların toplumu korumakla yeniliği desteklemek ve serbest konuşmayı desteklemek arasında bir denge kurması gerektiğini söyledi. Stimson, "Bunlar doğru yapılması gereken karmaşık konulardır ve yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesini sağlamak için hükümet ve parlamento ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.