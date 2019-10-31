Sosyal Medya’daki Bir 'Like' Yüzünden İşinden Oldu

Koton’un Antalya mağazasındaki bir çalışanın sosyal medyada attığı bir like (beğeni), başına büyük bir dert açtı. Çalışan, sosyal medyada beğendiği paylaşım nedeniyle işten çıkarıldı.

Instagram’daki ‘Kotoncalisanlari’ hesabını takip eden çalışanın, hesaptan yapılan paylaşımları beğendiği gerekçesiyle tazminatsız olarak işine son verildi.

Konu hakkında bir açıklama yapan Koton, “Hakarete ‘like’ iş akdimize aykırı” diyerek tartışmalı işten çıkarma için “Yargıtay kararı var” dedi.

İşten çıkarılan diğer Koton çalışanlarının da Ankara’nın üç farklı noktasında basın açıklaması yapmak istediği ancak valiliğin buna izin vermediği iddia edildi.

Türk Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, H&M’de olduğu gibi, Toplu İş Sözleşmesi imzalanan işyerlerinde elde edilen kazanımlardan dolayı sektörde büyük bir sendikalaşmanın başladığını belirtti.

Türk Koop-İş Sendikası, yaklaşık 6 bin 500 kişinin çalıştığı Koton’da da sendika olarak örgütlenmeye çalışıyor.

Koton’da sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işine son verilen yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu ifade eden Alemdar, bunların yüzde 99’unun sendikadan dolayı işten çıkarıldığını söyledi.