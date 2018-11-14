Sosyal Medya Depresyona Yol Açıyor

Bazen kendinizi üzgün mü hissediyorsunuz? Yapılan yeni bir araştırma, sosyal medya depresyona sebep oluyor iddiasını ortaya attı. Amerika Birleşik Devletleri’nde 143 kişiyle yapılan araştırmanın sonucunda, sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkileri ortaya çıkarıldı.

Deloitte isimli akademik dergide yayınlanan çalışmada, 143 farklı katılımcıya nasıl hissettikleri ve hayata nasıl baktıklarına dair sorular soruldu. Ardından katılımcılara telefonlarının batarya kullanım ekranlarının görüntülerini göndermeleri istendi ve hangi uygulamaları daha sık kullandıkları tespit edildi.

Elde edilen verilerden sonra katılımcılar iki gruba ayrıldılar. Günde 10 dakikadan az Facebook, Snapchat ya da Instagram kullananlar ile bu uygulamaları 10 dakikadan fazla kullananlar ortaya çıkarıldı. Sonrasında iki grubun ruh hallerine dair verdikleri cevaplar karşılaştırılarak, sosyal medya kullanımının etkilerine dair kimi çıkarımlar yapıldı.

Araştırmaya katılan bilim insanlarından bir tanesi olan Psikolog Melissa Hunt, “Normalden daha az sosyal medya uygulamaları kullanmak, hem depresyonda hem de yalnızlıkta önemli düşüşlere yol açacaktır. Bu etki özellikle çalışmaya katılanlar arasında çok daha belirgin şekilde görülüyordu” açıklamasını yaptı.

Hunt, "Üç hafta boyunca, sosyal medya kullanımını sınırlayan kişilerdeki depresyon ve yalnızlık hissi oranlarında kayda değer düşüş olduğunu gördük." dedi. Araştırmacılar, Facebook, Instagram ve Snapchat'in yalnız ve depresif kişiler tarafından sevilmediğini, aksine bu mecraların söz konusu kişileri daha da yalnızlaştırdığı ve depresyona soktuğunu belirtti.