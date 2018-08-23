Sosyal Medya Devleri, İran ve Rusya Bağlantılı Hesapları Siliyor

Sosyal medya devleri Facebook ve Twitter, platformlarındaki sahte hesaplar ve sahte paylaşımlarla uzun zamandır mücadele ediyor. Bu amaçla sık sık pek çok hesabın dondurulmasına ya da kapatılmasına şahit oluyoruz.

Son dönemde yapılan incelemeler sonucunda, İran ve Rusya ile bağlantılı olan çok sayıda sahte ve manipüle edici hesap tespit ettiklerini belirten Facebook ve Twitter, bu hesapları platformlarından kaldırdıklarını açıkladı.

Aylar süren araştırmalarının sonucunda, özgün olmayan, İran ve Rusya kaynaklı kampanyalarla bağlantılı hareket eden birden fazla hesap bulduklarını belirten Facebook, platformlarında bu tarz davranışlara müsade etmeyeceklerini söylemişti.

650'den fazla hesap ve grubun insanları yanılttığının tespit edildiğini belirten Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, "Bu tür davranışları yasaklıyoruz çünkü insanların yaptıkları bağlantılara güvenmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Facebook ve Twitter, sahte ve manipüle edici olduğu için bazıları askıya alınan ve birçoğu da silinen hesapların çoğunlukla İran ve Rusya bağlantılı olduğunu belirtirken, Twitter da askıya alınan 284 hesabın İran ile direk bağlantılı olduğunu belirtti.